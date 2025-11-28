Die Baltimore Ravens haben zwar noch realistische Chancen auf die Playoffs, aber Lamar Jackson spielt weit unter seinen Möglichkeiten. Woran liegt das? von Julian Erbs "Ich muss einfach konsequent sein", sagte Lamar Jackson, Quarterback der Baltimore Ravens, nach der 14:32-Niederlage gegen die Cincinnati Bengals. "Zwei Fumbles und eine Interception. Das geht nicht", legte Jackson nach: "Ich muss diese Würfe machen. Im Training verfehle ich sie nicht, also sollte ich sie auch im Spiel nicht verfehlen." Zu Beginn der Saison brachte er diese Würfe noch zuverlässig an den Mann. Schon im Auftaktspiel gegen die Buffalo Bills - trotz der bitteren 40:41-Niederlage - lieferte der Quarterback eine starke Leistung ab: 279 Scrimmage Yards, drei Touchdowns und ein Passer Rating von 144,8. Zum Vergleich: Das Maximum liegt bei 158,3, der Ligadurchschnitt zwischen 89 und 93.

Im zweiten Spiel folgte der erste Sieg, gegen die Cleveland Browns. Wieder überzeugte er mit 238 Scrimmage Yards, vier Touchdowns und einem Passer Rating von 128,6.

Enormer Leistungsabfall nach Verletzungsrückkehr Nach diesem Spiel änderte sich aber etwas: Es war nicht mehr wie zu Saisonbeginn - stark spielen und trotzdem verlieren. Stattdessen zeigte Jackson persönliche Schwächen, während die Ravens trotzdem siegten. Besonders die Qualität der Gegner ließ seinen Leistungsabfall noch deutlicher hervortreten. Gegen die Minnesota Vikings (damals 4-4), die Cleveland Browns (2-7) und die New York Jets (2-8) holte Baltimore zwar drei Siege, doch Jackson blieb weit hinter seiner Form aus den ersten Wochen zurück. In diesen drei Partien brachte er es zusammen auf lediglich einen Touchdown bei zwei Interceptions, fumblete zweimal, wurde siebenmal gesackt und erzielte als bestes Passer Rating lediglich 87,7. Das ist meilenweit entfernt von dem MVP-Niveau, das er zu Saisonbeginn gezeigt hatte. Kommentar: Die Kansas City Chiefs haben das Sieger-Gen verloren

Dallas Cowboys nach Sieg gegen Kansas City Chiefs das Team der Stunde: "Können alles schaffen" Gegen die Cincinnati Bengals an Thanksgiving kam nun beides zusammen: eine schwache Leistung von Jackson und eine deutliche Niederlage der Ravens. Der in Florida geborene Quarterback erzielte keinen Touchdown, warf eine Interception und leistete sich zudem zwei Fumbles. Doch woran liegt das?

Ist Lamar Jackson wirklich fit? Der erste Impuls wäre natürlich, abgesehen vom Spiel gegen Miami, seine schwachen Leistungen darauf zurückzuführen, dass Jackson zu früh zurückgekehrt ist, bevor er wieder bei 100 Prozent war. Er und die Ravens bestehen jedoch darauf, dass dem nicht so ist. "Er ist vollständig gesund und einsatzfähig. Absolut. Deshalb spielt er", sagte Head Coach John Harbaugh nach dem Spiel gegen die Bengals.

Auch wenn der Head Coach das betont, hat Jackson seit seiner Rückkehr keine einzige volle Trainingswoche absolviert. Immer wieder machte ihm der Oberschenkel zu schaffen, außerdem kämpfte er mit Problemen an Zehen, Knie und Knöchel - und genau das wirkt sich auf sein Spiel aus. Eine seiner größten Stärken ist eigentlich, dass er sich auf seine Beine verlassen kann, wenn kein freier Receiver verfügbar ist. Im besten Fall tragen sie ihn zu einem First Down oder sogar mehr.

Gegner stellen sich auf angeschlagenen Jackson ein Da er derzeit jedoch ständig angeschlagen ist, haben die Gegner ihre Defensive darauf eingestellt: Jackson läuft weniger freiwillig, scrambled nur noch, wenn die Pocket kollabiert, und die Defense kann sich stärker auf die Deckung der Receiver konzentrieren. Erschwerend kommt hinzu, dass die Receiver keine herausragenden Playmaker sind. Zay Flowers ist schnell und wendig, aber mehr nicht. Rashod Bateman war in seiner Karriere nie mehr als ein WR2, und DeAndre Hopkins, zwar ein zukünftiger Hall of Famer, ist mit 33 Jahren aber klar im Spätherbst seiner Karriere angekommen. Dahinter wird es sehr dünn. Auch auf der Tight-End-Position gibt es keine echten Game-Changer. Mark Andrews und Isaiah Likely haben beide die 400-Yard-Marke in dieser Saison bisher nicht geknackt.

Ist die Saison noch zu retten? Das Restprogramm der Ravens zählt zu den härtesten der gesamten NFL. Zunächst steht das AFC-North-Duell gegen die Pittsburgh Steelers an, in der folgenden Woche folgt das nächste Division-Duell mit einem Rematch gegen die Bengals. Danach wartet mit den New England Patriots das Team, das derzeit die AFC anführt. In Woche 17 müssen die Ravens dann ins Lambeau Field zu den Green Bay Packers, bevor zum Abschluss das letzte Division-Duell gegen die Steelers auf dem Programm steht. Um in diesen Spielen bestehen zu können, muss sich bei den Ravens noch einiges ändern. Ein entscheidender Faktor ist unter anderem die Offensive Line. Sie zählt zu den schlechtesten der Liga und sorgt nicht nur dafür, dass Jackson häufig hektische Entscheidungen treffen muss, weil sie nicht ausreichend blockt, sondern verhindert auch, dass Star-Running-Back Derrick Henry ansatzweise so dominant agieren kann wie im vergangenen Jahr. Zwar wurden Henrys Statistiken in den vergangenen Wochen besser, doch oft wurden sie von langen Läufen gepusht, während die vielen kurzen Runs, die nicht über drei Yards hinauskommen, in den Statistiken untergehen.

