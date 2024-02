Und das neueste Interview von Bills-Offensive Tackle Dion Dawkins lässt vermuten, dass der Wind in der AFC East rauer wird.

Die Buffalo Bills und die New York Jets sind große Rivalen. Das unterstreichen auch die Aussagen von Bills-Star Dion Dawkins, welcher sich über das Verhalten der Jets-Spieler echauffiert. Star-Spieler Sauce Gardner reagiert prompt.

Einen Spieler des Rivalen scheint Dawkins dann aber doch zu mögen: "Quinnen Williams ist in Ordnung, den mag ich. Der Rest von denen ist mir egal," lobt Dawkins zumindest den Defensive Tackle.

"Ich hasse sie, ich hasse alle von ihnen, Bro," ledert Dawkins weiter über den grünen Teil von New York. "Im Sport gibt es Menschen, die üben den Sport aus, weil sie ihn lieben. Und dann gibt es Menschen, die den Sport ausüben, um cool zu sein. Die Jets spielen den Sport und versuchen dabei cool zu sein. Sie sind ein Haufen Typen, die Bilder für Instagram aufnehmen. Das ist whack", fasst Dawkins die Franchise aus seiner Perspektive zusammen.

Daraufhin soll Clemons mit dem Finger auf mehrere Bills-Spieler gezeigt haben und ausfallend geworden sein. "Er ist unser ganzes Team angegangen. Was hätte ich tun sollen? Ich bin der 'OG', ich bin der Dienstälteste unserer Offensive Line. Ich bin derjenige, der dir ins Gesicht hauen wird."

Bills vs. Jets: Dawkins und Clemons kurz vor Schlägerei

Einen Spielzug später prallen beide aufeinander. Dawkins haute Clemons, als sie Kopf-an-Kopf gegeneinander stießen, zu Boden. Danach sprang er noch auf Clemons drauf und gab an, "keinen Pfiff gehört zu haben". Beim Aufstehen stieß Clemons Dawkins nochmal zu Boden. Dawkins erhielt im Nachgang eine Geldstrafe und das Team in dem Moment eine Strafe für "Unnecessary Roughness".

Nach dem Spiel hätte Dawkins im Tunnel auf Clemons gewartet, doch dieser soll sich vor einem Aufeinandertreffen gefürchtet haben: "Wenn du jemanden angehst, dann mache es richtig. Bleibe nicht kurz vorher stehen oder fange an zu reden, statt zu kämpfen. In dem Moment wusste ich, dass er eine Bi**h ist, die gar nicht kämpfen will". Es kam nicht zur handfesten Auseinandersetzung, doch Dawkins schubste Clemons im Tunnel, sie mussten von Teammitgliedern getrennt werden.