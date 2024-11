NFL: Beef zwischen den Pittsburgh Steelers und Cleveland Browns nach Schneeschlacht

Dieser nahm sich Watt nach dem Spiel öffentlich zur Brust und teilte gegen den Pittsburgh-Star aus. "Er sagt, er sei der beste Verteidiger der NFL und dass sich kein Team so sehr auf Spieler vorbereitet wie auf ihn", sagte Garrett und meinte: "Ich habe Respekt vor ihm, aber ich bin die Nummer eins in der Liga."

Am Ende jubelte Garrett - nicht nur wegen des Sieges. Der Defensive End der Browns sammelte gegen die Steelers sagenhafte drei Quarterback-Sacks. Insgesamt kam der Nummer-1-Pick von 2017 auf fünf Tackles.

In den Abwehrreihen der beiden Teams kam es zum Aufeinandertreffen zweier absoluter Star-Spieler. Beim Thursday Night Game hieß es also auch Myles Garrett (Cleveland) gegen T.J. Watt (Pittsburgh).

Ein Wildes Spiel sahen die Zuschauer beim Thursday Night Game der Browns gegen die Steelers. Auch im Anschluss ging es noch hoch her.

In der Folge dieser Auseinandersetzung geriet Pickens sogar noch mit Fans der Browns aneinander und musste letztendlich von seinen Teamkollegen beruhigt werden.

Beim Hail-Mary-Versuch von Pittsburghs Wilson fiel Pickens negativ auf, weil er sich eher auf ein Privatduell mit Browns-Verteidiger Greg Newsome einließ, anstatt in Richtung des Balles zu gehen.

Pickens teilt gegen die Browns aus

Die Niederlage schob er im Post-Game-Interview auch auf das Winter-Wetter. "Die Wetter-Verhältnisse haben eine große Rolle gespielt", sagte Pickens und holte zum Angriff aus: "Ich glaube nicht, dass die Cleveland Browns ein gutes Team sind. Die Verhältnisse mit dem Schnee haben sie heute gerettet."

Die Antwort von Pickens' Gegner Newsome, mit dem er in das kleine Gefecht geriet, folgte prompt. Der Cornerback kommentierte in den sozialen Medien die Aussagen des Steelers-Receivers mit: "So ein Halbstarker" und fügte lachende Emojis hinzu.