Die Pittsburgh Steelers können plötzlich sogar Shootouts gewinnen, Russell Wilson spielt wie in besten Zeiten. So ist den Steelers sogar der ganz große Wurf zuzutrauen. Ein Kommentar. Von Chris Lugert Am 29. September 2019 war die Welt noch eine andere. Corona war nur eine Biermarke aus Mexiko, eine Ampel gab es nur auf Straßen und die Kansas City Chiefs waren in der NFL seit fast 50 Jahren ohne Super-Bowl-Sieg. An jenem Tag verloren außerdem die Seattle Seahawks mit Quarterback Russell Wilson ihr Heimspiel in Woche drei gegen die New Orleans Saints mit 27:33. Wilson warf für 406 Yards, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Warum das auch nur ansatzweise relevant ist? Es war für mehr als fünf Jahre das letzte Spiel des Quarterbacks mit mindestens 400 Passing Yards. Bis zum 1. Dezember 2024 und einem völlig wilden Duell in Cincinnati. Wilson, inzwischen bei den Pittsburgh Steelers, erinnerte an jenem Sonntag an seine besten Zeiten. Fast elf Yards im Schnitt pro Passversuch, ein Passer Rating von 126,4, drei Touchdowns, nur eine Interception (samt Pick Six) als Schönheitsfehler. Mit dieser Leistung stellte er sogar sein Gegenüber Joe Burrow in den Schatten, und das will in dieser Saison etwas heißen. Die Steelers schlugen die Bengals mit 44:38 - und schickten ein Signal an die gesamte NFL: Dieses Team ist Super-Bowl-Material!

Anzeige

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze NFL-Spielplan

NFL-Tabellen

Anzeige

Bislang war die Formel zum Erfolg in Pittsburgh recht einfach. Viel Laufspiel, ein paar Shotplays von Wilson - und dann muss die Defense halt den Gegner stoppen. Das funktionierte auch meist. Aber wenn die Defense einmal schwächelte, war schnell Endstation. So wie im Schneegestöber von Cleveland.

Anzeige

OC Smith findet das perfekte System für Wilson Und die Defense kam auch in Cincinnati erwartungsgemäß an ihre Grenzen. Die Bengals feuerten wie gewohnt, doch dass die Steelers tatsächlich einen Shootout mitgehen können, das war so nicht zu erwarten. Es ist eine Erkenntnis, die den Fans mit Blick auf die restliche Saison und die Playoffs viel Mut machen sollte. Denn die Abhängigkeit von der eigenen Defense ist nicht so stark wie erwartet, Wilson kann ein Spiel immer noch selbst prägen und entscheiden. Offensive Coordinator Arthur Smith hat ein System gefunden, das perfekt zum Quarterback passt. Ja, die Defense der Bengals ist in dieser Saison kein Maßstab. Aber mehr als 40 Punkte sind auch gegen dieses Team eine Ansage, denn das gelang bisher nur den Ravens - und das auch erst durch den finalen Drive in der Overtime in Woche fünf. Auch wenn ein Touchdown der Steelers durch einen Pick Six der Defense kam.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

© 2024 Getty Images

Und dennoch: Wenn Wilson dieses Niveau konservieren kann, gibt es in der AFC kein Team, vor dem sich die Steelers verstecken müssen. Die Ravens haben sie zuletzt bereits in der Regular Season geschlagen, die Buffalo Bills wirken aktuell stärker, haben aber traditionell so ihre Probleme in den Playoffs. Und die Chiefs? Deren Offense und vor allem die Offensive Line dürften in einem etwaigen Duell gegen Pittsburgh große Probleme bekommen - womöglich schon in wenigen Wochen.