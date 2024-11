NFL: Cleveland Browns ringen Pittsburgh Steelers in wildem Schneetreiben nieder

Zum Auftakt von Week 12 schlagen die Cleveland Browns die Pittsburgh Steelers in einem wilden Schneetreiben.

Wildes Spiel zwischen den Browns und den Steelers. In einem wahrlichen Schneetreiben in Cleveland unterliegt Pittsburgh am Ende mit 19:24.

Nachdem die Steelers das Spektakel zum Auftakt der 12. Spielwoche mit einem Field Goal durch Chris Boswell eröffneten, drehten die Browns im zweiten Quarter erst einmal den Spielstand auf ihre Seite.

Unter anderem durch den ersten Touchdown von Star-Running-Back Nick Chubb stand es zur Pause 10:3.

Im Anschluss baute Browns-Quarterback Jameis Winston die Führung für Cleveland selbst mit einem Rushing Touchdown aus.

Im vierten Quarter, in dem das Spielfeld in Cleveland mittlerweile komplett vom Schnee eingedeckt war, zeigten die Steelers zwar durch zwei Touchdowns ihre Comeback-Qualitäten, doch das letzte Wort hatte abermals Chubb.

57 Sekunden vor dem Ende sorgte er für den 24:19-Endstand.