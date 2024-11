Die Cleveland Browns verlieren in Week 11 nicht nur das Spiel gegen die New Orleans Saints. Wegen eines Beinbruchs fällt Dawand Jones für den Rest der Saison aus.

Für die Cleveland Browns wird die Saison 2024 immer mehr eine zum Vergessen. Das 14:35 bei den New Orleans Saints war bereits die achte Niederlage im zehnten Spiel für die mit Playoff-Ambitionen gestartete Franchise.

Obendrein verloren die Browns auch noch Dawand Jones. Der Tackle zog sich im zweiten Viertel einen Beinbruch zu, wie das Team mitteilte. Für ihn übernahm Germain Ifedi. Jones muss operiert werden und fällt für den Rest der Saison aus.

"Es ist eine Enttäuschung für jeden, der für den Rest einer Saison ausfällt", wird Head Coach Kevin Stefanski zitiert: "Er wusste es sofort und deshalb tut er mir leid."

Jones startete in sieben Spielen dieser Saison, vier Mal als Right Tackle und drei Mal – so wie an diesem Sonntag – als Left Tackle.

Der 23-Jährige war vor der Saison 2023 in der vierten Draft-Runde gezogen worden. In seiner Rookie-Saison kam er auf elf Einsätze, dabei stand er neun Mal in der Startformation.