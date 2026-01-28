Mahomes, LeBron und Co. äußern sich
NFL - Belichick-Verzicht erschüttert Legenden: "Ich kann nicht glauben, was ich lese"
- Veröffentlicht: 28.01.2026
- 05:43 Uhr
- ran.de
Bill Belichick wird nicht im ersten Versuch in die Hall of Fame aufgenommen. Sport-Legenden rund um die NFL sind erschüttert.
Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer: Bill Belichick, der als Coach insgesamt acht Super Bowl gewonnen hat, wird kein First Ballot Hall of Famer sein.
Im ersten Jahr, in dem das möglich gewesen wäre, erreichte er nicht die notwendigen 40 von 50 Stimmen.
NFL-Persönlichkeiten und Experten sind erschüttert - und machten ihrem Ärger Luft.
Patrick Mahomes, LeBron und Co. reagieren entsetzt: "Respektlos!"
Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs etwa, der gegen Belichicks Defense der New England Patriots in seinem ersten Playoff-Jahr 2018 große Probleme hatte und schlussendlich verlor, schrieb auf "X": "Wahnsinn. Ich verstehe nicht, wie das überhaupt möglich sein kann."
In die gleiche Kerbe schlägt J.J. Watt, ehemaliger Defensive End der Houston Texans und mittlerweile Experte bei "CBS", einem der übertragenden Sender: "Ich lese nicht richtig, oder? Dabei muss es um eine Fake-Hall-of-Fame gehen. Nicht die der NFL. Es gibt keine Welt in der Bill Belichick kein First Ballot Hall of Famer sein sollte."
Sogar sportartenübergreifend machte sich die Nachricht breit. "Das lese ich falsch, oder? Oder??" postete LeBron James von den Los Angeles Lakers aus der NBA. "Das ist unmöglich, ungeheuerlich und - um ehrlich zu sein - einfach nur respektlos!"
Ryan Clark, ehemaliger Safety der Pittsburgh Steelers, schrieb: "Wenn Belichick kein Mann für die Hall of Fame im ersten Versuch ist, dann sollte kein Coach das sein. Er ist der größte und erfolgreichste Coach der Geschichte."
"ESPN"-Experte und ehemaliger Linebacker für die Patriots und Belichick, Tedy Bruschi, postete nur ein gemeinsames Foto mit der Unterschrift "We all we got", das aktuelle Motto des Teams.
Offiziell ist die Meldung noch nicht, in der kommenden Woche sollen die Eingeführten bekannt gegeben werden.