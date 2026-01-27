NFL: Frank Reich vor Comeback als Coach - Weg durch Entlassungen ist bereitet

Frank Reich steht offenbar vor einem Comeback als Coach in der NFL. Angeblich wollen die New York Jets ihn in ihren Trainerstab aufnehmen.

Die New York Jets wollen offenbar ihren Offensivbereich mit reichlich Erfahrung verstärken: Laut einem Bericht von "SNYtv" arbeiten die Jets derzeit an einer Verpflichtung von Frank Reich.

Der 64-jährige Ex-Head-Coach der Indianapolis Colts und Carolina Panthers soll dem Team in einer noch ungenannten Funktion im Trainerstab zur Seite stehen.

Passend dazu haben die Jets sich von ihrem Offensive Coordinator getrennt. Tanner Engstrand ist nicht mehr Teil des Trainerstabs von Head Coach Aaron Glenn. Platz für Reich wäre demnach.

Ziel der Maßnahme sei es, die anhaltenden Probleme in der Offensive zu lösen: In der vergangenen Saison rangierten die Jets mit dem 29. Platz sowohl in Yards als auch in Punkten abgeschlagen im Ligavergleich. Das Passspiel war gar das schlechteste der gesamten NFL. Im Laufspiel lagen die Jets immerhin auf Platz zehn.