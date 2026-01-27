AFC-Team soll Interesse haben
NFL: Frank Reich vor Comeback als Coach - Weg durch Entlassungen ist bereitet
- Aktualisiert: 28.01.2026
- 05:54 Uhr
- ran.de
Frank Reich steht offenbar vor einem Comeback als Coach in der NFL. Angeblich wollen die New York Jets ihn in ihren Trainerstab aufnehmen.
Die New York Jets wollen offenbar ihren Offensivbereich mit reichlich Erfahrung verstärken: Laut einem Bericht von "SNYtv" arbeiten die Jets derzeit an einer Verpflichtung von Frank Reich.
Der 64-jährige Ex-Head-Coach der Indianapolis Colts und Carolina Panthers soll dem Team in einer noch ungenannten Funktion im Trainerstab zur Seite stehen.
Passend dazu haben die Jets sich von ihrem Offensive Coordinator getrennt. Tanner Engstrand ist nicht mehr Teil des Trainerstabs von Head Coach Aaron Glenn. Platz für Reich wäre demnach.
Ziel der Maßnahme sei es, die anhaltenden Probleme in der Offensive zu lösen: In der vergangenen Saison rangierten die Jets mit dem 29. Platz sowohl in Yards als auch in Punkten abgeschlagen im Ligavergleich. Das Passspiel war gar das schlechteste der gesamten NFL. Im Laufspiel lagen die Jets immerhin auf Platz zehn.
NFL: Frank Reich gewann bereits den Super Bowl
Frank Reich blickt auf eine lange und bunte Karriere zurück. Der erfahrene Coach war von 2014 bis 2015 Offensive Coordinator bei den damaligen San Diego Chargers, 2016/17 in gleicher Funktion bei den Philadelphia Eagles, wo er Super Bowl LII gewann.
Von 2018 bis 2022 fungierte Reich als Head Coach der Colts, wo er mit Quarterback Andrew Luck und später mit Carson Wentz und Matt Ryan arbeitete. 2023 übernahm er das gleiche Amt bei den Panthers, wurde jedoch nach einer schwachen Saison entlassen.
In der Saison 2025 sprang er als Interimscoach bei Stanford ein und ist aktuell als Senior Advisor für das College-Programm tätig.