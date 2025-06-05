NFL Berlin Game 2025 Tickets: Viele Karten noch verfügbar - Preise haben es in sich

Noch keine Karten für das NFL-Spiel in Berlin am 9. November zwischen den Atlanta Falcons und den Indianapolis Colts bekommen? Heute ab 10 Uhr gibt es zusätzliche Tickets. Update, 27. Oktober 10:19 Uhr: NFL in Berlin - noch viele Tickets verfügbar Trotz kurzfristiger Ankündigung war der Andrang auf die Restkarten für das NFL Berlin Game wie gewohnt hoch. In wenigen Minuten fanden sich weit über 40.000 Menschen im Warteraum wieder. Trotz der langen Warteschlange sind allerdings immer noch einige Tickets verfügbar. Die Preise haben es dabei in sich. Für die günstigsten noch verfügbaren Tickets müssen Fans jeweils 195 Euro zahlen. Wohl einer der Gründe, warum noch so viele Karten im freien Verkauf sind. Mittlerweile ist auch der Warteraum leer, die Karten können über den Link im Tweet der NFL (unten) ohne große Umwege erworben werden.

Am 8. November treffen die Atlanta Falcons im Berliner Olympiastadion auf die Indianapolis Colts.

Update, 27. Oktober 09:15 Uhr: Es gibt wieder neue Tickets Gute Nachrichten für alle NFL-Fans in Deutschland: Wer zum Spiel der Indianapolis Colts gegen die Atlanta Falcons am 9. November möchte, der kann jetzt noch einmal zuschlagen. Ab 10 Uhr gibt es "noch zusätzliche Tickets" für die Partie im Berliner Olympiastadion, wie "NFL Deutschland" auf "X" bekanntgab. Auch interessant: NFL-Kommentar: Jonathan Taylor spielt bei den Colts eine vergebliche MVP-Saison

Update, 12:53 Uhr: Die Wut vieler NFL-Fans ist groß Die hohen Preise und die langen Warteschlangen sorgen für viel Unmut unter den deutschen NFL-Fans. "Jedes Jahr das gleiche. Wieder keine Chance welche zu bekommen 😭

Naja Couch ist dann halt doch preiswerter", schreibt ein User auf dem Instagram-Profil von "ran". Ein anderer User beschwert sich über die technischen Hilfsmittel, die teilweise offenbar eingesetzt werden: "Ein hoch darauf dass auch dieses Jahr nix gegen botting unternommen wurde." Ein weiterer Fan kommentiert: "Glückwunsch an alle Influencer, die wieder dabei sein können… Passt auf, dass ihr euch beim Tanzen am Spielfeldrand nicht verletzt." Auch interessant: NFL in Madrid 2025: Informationen zum Ticketverkauf

Update, 12:22 Uhr: Lange Warteschlangen Das Interesse an den Tickets für das NFL-Spiel in Berlin ist wie erwartet hoch. Manche Interessenten haben mehr als 488.000 Leute vor sich. Weil das Berliner Olympiastadion "nur" eine Kapazität von 74.475 Zuschauer hat, dürfte die Chance für die meisten Fans gleich Null sein.

Update, 12:13 Uhr: Hohe Preise auf der Zwischenhändler-Ticketplattform Viagogo Kaum sind die ersten Tickets verkauft, werden Eintrittskarten für das NFL-Spiel in Berlin bereits auf der Ticketplattform Viagogo verkauft. Bis zu 2.917 Euro wird aktuell pro Karte verlangt. Die meisten Ticketpreise bewegen sich im Bereich zwischen 800 und 2000 Euro. Hinweis: Von einem Ticketkauf auf solchen Plattformen wird vielfach abgeraten, da keine Sicherheit besteht, dass es sich nicht um einen möglichen Scammer handelt! NFL in Berlin - Ticket-Verkauf für Deutschland Game 2025 heute - so kommt man an Karten!

Update, 11:51 Uhr: Tickets kosten zwischen 83,50 und 375 Euro Die Ticketpreise für das NFL-Spiel in Deutschland haben es in sich. Die Preise beginnen in der günstigsten Kategorie bei 83,50 Euro und betragen bis zu 375 Euro. Für Kinder gibt es in zwei günstigen Kategorien eine Ermäßigung, sodass die Karten 41,75 Euro und 97,50 Euro kosten.

Update, 10:38 Uhr: Bereits geöffneter Warteraum? Ab 12 Uhr am Donnerstag werden die Tickets für das NFL-Spiel der Atlanta Falcons gegen die Indianapolis Colts im Berliner Olympiastadion verkauft. Alle Infos zum Ticketverkauf auf einen Blick Ab 11 Uhr sollte der Warteraum geöffnet sein werden - allerdings bemerkte ein User bereits jetzt, dass die Warteschlange offen zu sein scheint.

