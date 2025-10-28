NFL Berlin Game: Tampa Bay Buccaneers übernehmen Döner-Restaurant

Die Tampa Bay Buccaneers haben zum Berlin Game 2025 eine besondere Aktion gestartet: Die Bucs übernehmen ein Döner-Restaurant. Zusätzlich gibt es eine Watchparty in Kooperation mit den New England Patriots.

Das NFL Berlin Game 2025 steht ganz im Zeichen der Atlanta Falcons und den gastgebenden Indianapolis Colts.

Doch auch die Tampa Bay Buccaneers haben Vermarktungsrechte in Deutschland und sich eine besondere Aktion überlegt: Die Bucs nehmen ein Döner-Restaurant im Herzen von Berlin ein!

Am Freitag und Samstag vor dem Spiel wird im Laden "Kebab with Attitude" in Mitte ein eigens kreiertes Gericht angeboten: Der Döner Kebuc. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus dem traditionellen Döner sowie dem Cuban Sandwich, einer Spezialität aus Südflorida.