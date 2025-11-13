Das International Game in Berlin zwischen den Indianapolis Colts und den Atlanta Falcons hat in den USA für beeindruckende Streaming-Zahlen gesorgt. Es übertrifft das Deutschland-Spiel aus dem vergangenen Jahr deutlich.

Ein beeindruckendes NFL International Game in Berlin – und das nicht nur auf dem Feld, wie die TV-Zahlen aus den USA zeigen.

Beim 31:25-Overtime-Erfolg der Indianapolis Colts gegen die Atlanta Falcons im Berliner Olympiastadion schauten in den USA beim NFL Network im Durchschnitt sechs Millionen Menschen zu (TV + Digital) - und das ohne Berücksichtigung der lokalen TV-Märkte in Indianapolis und Atlanta.