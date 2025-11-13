Anzeige
NFL Berlin game

NFL – Berlin-Spiel zwischen Colts und Falcons überzeugt in den USA mit beeindruckenden TV-Zahlen

  • Veröffentlicht: 13.11.2025
  • 08:11 Uhr
  • ran.de

Das International Game in Berlin zwischen den Indianapolis Colts und den Atlanta Falcons hat in den USA für beeindruckende Streaming-Zahlen gesorgt. Es übertrifft das Deutschland-Spiel aus dem vergangenen Jahr deutlich.

Ein beeindruckendes NFL International Game in Berlin – und das nicht nur auf dem Feld, wie die TV-Zahlen aus den USA zeigen.

Beim 31:25-Overtime-Erfolg der Indianapolis Colts gegen die Atlanta Falcons im Berliner Olympiastadion schauten in den USA beim NFL Network im Durchschnitt sechs Millionen Menschen zu (TV + Digital) - und das ohne Berücksichtigung der lokalen TV-Märkte in Indianapolis und Atlanta.

Jalen Hurts und sein Team spielten unglücklich

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Das sind insgesamt 37 Prozent mehr als im Vorjahr beim München-Spiel zwischen den Carolina Panthers und New York Giants. Die Quote liegt außerdem 27 Prozent über dem Durchschnitt aller International Games aus der vergangenen Saison.

Das Spiel erreichte dabei in den letzten 20 Minuten mit durchschnittlich etwa neun Millionen Zuschauern seinen Höhepunkt, wie die NFL auf ihrer Website bekannt gab.

Berlin-Spiel unter den Top 5 International Games

Demnach sei es eines der fünf meistgeschauten International Games in der Geschichte des NFL Networks.

Den Abschluss der diesjährigen Spiel-Serie außerhalb der USA machen am kommenden Sonntag die Washington Commanders und Miami Dolphins. Die Partie findet erstmals im spanischen Madrid statt. Kickoff ist erneut um 15:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

