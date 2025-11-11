NFL - Los Angeles Rams: Matthew Stafford knackt erstmals historische Marke - nach 231 Spielen

In seinem 231. NFL-Spiel gelingt Matthew Stafford Historisches. Der langjährige NFL-Quarterback knackt erstmals eine magische Marke.

Matthew Stafford ist nach 17 Jahren in der NFL kein Verlierer mehr - statistisch gesehen.

Denn durch den 42:26-Erfolg gegen die San Francisco 49ers in Woche 10 steht der Quarterback nach 231 NFL-Spielen in seiner Karriere nun endlich bei einer Siegesbilanz von 50 Prozent. Auf 115 Siege kommen 115 Niederlagen und ein Unentschieden.

Der 37-jährige Quarterback beendete seine ersten zwölf NFL-Jahre bei den Detroit Lions mit einer Bilanz von 74 Siegen, 90 Niederlagen und einem Unentschieden.