nfl

NFL - New England Patriots: Rob Gronkowski unterschreibt Vertrag - und sorgt für großen Lacher auf der Pressekonferenz

  • Aktualisiert: 13.11.2025
  • 08:57 Uhr
  • Leon Kerninger

Rob Gronkowski hat sich den New England Patriots auf Basis eines Ein-Tages-Vertrages angeschlossen und seine Karriere als Patriot beendet.

Von Tobias Wiltschek und Leon Kerniger

Vor dem Aufeinandertreffen seiner beiden Ex-Teams am vergangenen Spieltag, den Tampa Bay Buccaneers und den New England Patriots, verkündete die Tight-End-Legende Rob Gronkowski die frohe Botschaft.

Nun war es so weit. Gronkowski unterschrieb bei den Patriots einen Ein-Tages-Vertrag und beendete danach seine Karriere.

Nicht allerdings, ohne mit dem gewohnten Gronkowski-Humor an die Sache ranzugehen. Auf der Pressekonferenz fragte Patriots-Besitzer Robert Kraft scherzhaft, ob "Gronk" nicht einen Zwei-Tages-Vertrag unterschreiben wolle, da die Patriots bereits Donnerstagnacht auf die Jets treffen werden.

Gronkowskis-Antwort folgte in gewohnter Manier: "Wie sieht denn der Signing Bonus aus?"

Eine Antwort, über die auch Kraft schmunzeln muss: "Nichts hat sich verändert."

Gronkowski spielte während seiner großartigen NFL-Karriere zwischen 2010 und 2018 bei den New England Patriots, wurde dort an der Seite von Quarterback-Legende Tom Brady dreimal Super-Bowl-Champion.

NFL: Rob Gronkowski kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

In der TV-Sendung "FOX NFL Sunday" wurde neben Tom Brady auch Gronkowski gefragt, welchem seiner beiden Ex-Teams er die Daumen drücken wird. Da verkündete er sein "Mini-Comeback": "Ich werde diese Woche einen Ein-Tages-Vertrag bei den Patriots unterschreiben, um als Patriot in den Ruhestand zu gehen und ein Patriot auf Lebenszeit zu bleiben … also bin ich für die Patriots."

Der 36-Jährige wurde 2010 in der zweiten Runde des Drafts von New England ausgewählt und spielte von 2010 bis 2018 für die Patriots. In dieser Zeit gewann der Tight End drei Super Bowls. Nach einem Jahr im Ruhestand setzte er seine Karriere von 2020 bis 2021 bei den Bucs fort, wo er wieder mit Brady zusammenspielte und den Super Bowl LV gewann.

Auch Brady konnte sich eine Bemerkung gegenüber den Bucs nicht verkneifen: "Ich sage nicht, für wen ich bin. Ich bin nicht wirklich für das eine oder andere Team, aber ein Team hat mir eine Statue gebaut, also liegt der Ball bei dir, Tampa. Nur so nebenbei!"

NFL: Ex-Cheerleaderin Hurley hatte den Plan für Gronks Comeback

Die Idee dazu stammt nicht von ihm selbst, sondern von Susan Hurley. Die ehemalige Cheerleaderin war so etwas wie die gute Seele der Patriots. Sie organisierte viele Wohltätigkeitsveranstaltungen. Vergangene Woche ist sie nach einem langen Kampf mit dem Krebs verstorben.

"Susan Hurley ist der Grund, warum wir das in Angriff nehmen", sagte Gronkowski tief bewegt über den Vorstoß von Hurley, dass er seine Karriere als Patriot beendet. "Sie wollte es noch erleben und träumte schon eine Weile davon."

Gronkowski engagiert sich weiter für die Menschen in New England. Er und seine "Gronk Nation Youth Foundation" sorgten im Sommer mit einem Scheck in Höhe von 1,8 Millionen Dollar dafür, dass der in die Jahre gekommene Charlesbank Spielplatz in Boston renoviert und neu eröffnet werden kann. Damit machte er vor allem Hurley froh. "Diese großzügige Spende zeigt, wie sehr er sich mit New England verbunden fühlt, und dass sein Herz in Foxborough bleiben wird", sagte Hurley damals.

Nachdem er 2019 sein Karriereende bekanntgegeben hatte, kehrte Gronkowski 2020 zurück in die NFL und gewann zusammen mit Brady bei den Tampa Bay Buccaneers noch einmal den Super Bowl. Ein Jahr später beendete er seine Laufbahn zum zweiten Mal.

Nun wagt er noch einmal ein Comeback, auch wenn nur für einen einzigen Tag.

