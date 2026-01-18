- Anzeige -
- Anzeige -
NFL Super Bowl LX

NFL bestätigt nächsten Act für Super Bowl - weltberühmte Rockband wird Show eröffnen

  • Veröffentlicht: 18.01.2026
  • 22:04 Uhr
  • ran.de

Die NFL hat eine Rockband als Show-Act für die Eröffnungszeremonie beim Super Bowl LX bestätigt.

Beim Super Bowl LX wird es in der Nacht vom 8. auf den 9. Februar 2026 im Levi's Stadium in Santa Clara auch wieder einen Show-Act im Rahmen der Eröffnung des Events geben.

Wie die NFL nun mitgeteilt hat, wird die Band Green Day bei dieser Eröffnungszeremonie auftreten. Beim Jubiläums-Super-Bowl werden zusammen mit Green Day zahlreiche, frühere MVPs auf dem Rasen stehen.

"Wir freuen uns riesig, den Super Bowl 60 direkt vor unserer Haustür zu eröffnen!“, sagte Green-Day-Sänger Billie Joe Armstrong zitiert, "es ist uns eine Ehre, die MVPs, die dieses Spiel geprägt haben, willkommen zu heißen und den Abend für Fans auf der ganzen Welt zu eröffnen. Lasst uns Spaß haben! Lasst uns richtig abfeiern!“

- Anzeige -
- Anzeige -

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle NFL-Highlights auf Joyn

  • NFL: Playoff-Spiele im Relive auf Joyn

- Anzeige -

"60 Jahre Super Bowl-Geschichte mit Green Day als Lokalmatadoren zu feiern und gleichzeitig die NFL-Legenden zu ehren, die diesen Sport mitgeprägt haben, ist ein unglaublich eindrucksvoller Auftakt für Super Bowl LX", sagte Tim Tubito, Senior Director für Event- und Spielpräsentation der NFL

News und Videos zur NFL
Drake Maye
News

Erstmals seit Brady: Patriots erreichen AFC Championship Game

  • 19.01.2026
  • 00:24 Uhr
Playoff Picture
News

Playoff Picture: Broncos empfangen Patriots im AFC-Finale

  • 19.01.2026
  • 00:16 Uhr
imago images 1070358158
News

Broncos ohne Bo Nix: Wie geht es jetzt weiter?

  • 18.01.2026
  • 23:51 Uhr
Pittsburgh Steelers quarterback Aaron Rodgers (8) throws incomplete to the end zone late in the second quarter against the Baltimore Ravens at Acrisure Stadium on Sunday, January 4, 2026 in Pittsbu...
News

NFL: Bleibt Aaron Rodgers bei den Pittsburgh Steelers? Insider verrät Tendenz

  • 18.01.2026
  • 23:25 Uhr
AFC Wild Card Playoffs: Houston Texans v Pittsburgh Steelers
News

Vor Patriots-Duell: Historische Texans Defense im Check

  • 18.01.2026
  • 21:51 Uhr
NFL, American Football Herren, USA NFC Wild Card Round-Green Bay Packers at Chicago Bears Jan 10, 2026; Chicago, IL, USA; Green Bay Packers head coach Matt Lafleur walks off the field after an NFC ...
News

Packers verlängern mit Head Coach langfristig - GM soll folgen

  • 18.01.2026
  • 20:47 Uhr

NFL: Knöchelbruch bei Nix! Unspektakuläres Play verhindert Super-Bowl-Traum

  • Video
  • 01:04 Min
  • Ab 0
ATLANTA, GA Ð OCTOBER 03: Former Falcon Matt Ryan on the sideline prior to the start of the NFL, American Football Herren, USA game between the Tampa Bay Buccaneers and the Atlanta Falcons on Octob...
News

Falcons finden Head Coach - Ryan mit erster großer Entscheidung

  • 18.01.2026
  • 11:51 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Host Committee Handoff press conference, PK, Pressekonferenz Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super...
News

Super Bowl 2026: Green Day tritt bei Eröffnungszeremonie auf

  • 18.01.2026
  • 11:10 Uhr
NFL, American Football Herren, USA San Francisco 49ers at Indianapolis Colts Dec 22, 2025; Indianapolis, Indiana, USA; San Francisco 49ers quarterback Brock Purdy (13) warms up before the game agai...
News

NFL-Playoffs live: Übertragung im TV, Livestream & Ticker - wer die Spiele in der Divisional Round?

  • 18.01.2026
  • 11:02 Uhr