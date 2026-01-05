- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-Highlights kostenlos auf Joyn

NFL: Nach historscher Entlassung - Ex-Bears-Head-Coach findet neuen Job - Coaching-News und Gerüchte im Ticker

  • Aktualisiert: 05.03.2026
  • 23:27 Uhr
  • ran.de

Das Trainerkarussell der NFL dreht sich immer weiter. ran begleitet das Geschehen im Ticker.

Das Trainerkarussell der NFL dreht sich. Obwohl die meisten Position inzwischen vergeben sind, werden nach wie vor Jobs vergeben - oder Trainer entlassen.

Wer sind potenzielle Nachfolger? Mit wem wird verhandelt? Und welche General Manager werden neu angestellt?

ran fasst Entlassungen, Neueinstellungen und die Gerüchte im Ticker zusammen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Inhalt

+++ 5. März, 23:03 Uhr: Neuer Job für Matt Eberflus bei den 49ers +++

Für Matt Eberflus lief es in den letzten Jahren überhaupt nicht gut. Nach der vergangenen Saison wurde er als Defensive Coordinator der Dallas Cowboys entlassen. Zuvor wurde er im November 2024 zum ersten Head Coach in der Geschichte der Chicago Bears, der während der laufenden Saison gefeuert wurde.

Die San Francisco 49ers haben dennoch Vertrauen in die Fähigkeiten des 55-Jährigen und ihm einen neuen Job gegeben. Eberflus wird in der kommenden Saison als Assistant Head Coach of Defense Teil des Trainerteams der Kalifornier sein.

- Anzeige -
- Anzeige -

+++ 28. Februar, 13:00 Uhr: Nach Rücktritt: Packers präsentieren neuen Coach +++

Zehn Tage nach dem überraschenden Rücktritt von Rich Bisaccia als Special Teams Coordinator der Green Bay Packers hat die Franchise seinen Nachfolger präsentiert.

Cam Achord wird künftig in selbiger Position fungieren, das gab die Franchise aus dem US-Bundesstaat Wisconsin in einer Erklärung bekannt.

Der 39-jährige Achord war in den vergangenen beiden Spielzeiten als Assistenztrainer der Special Teams bei den New York Giants aktiv. Als der neue Head Coach John Harbaugh im Big Apple vorgestellt wurde, wurde Achord nicht weiter im Trainerstab übernommen.

Zuvor hatte er unter anderem als Special Teams Coordinator unter Bill Belichick bei den New England Patriots gearbeitet.

Die Special Teams sind eine große Problemstelle der Packers. Mit durchschnittlich 5,6 Yards pro Punt Return haben sie den schlechtesten Wert der gesamten Liga.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

+++ 18. Februar, 6:23 Uhr: Rich Bisaccia tritt überraschend als Packers-Coach zurück +++

Überraschung bei den Green Bay Packers: Special Teams Coordinator und Assistant Head Coach Rich Bisaccia tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Das bestätigte das Team am späten Dienstagabend.

"Ich bin der Franchise unfassbar dankbar für die Zeit, gleichzeitig freue ich mich auf das, was in Zukunft auf mich und meine Familie wartet", sagte Bisaccia.

Der ehemalige Head Coach der Las Vegas Raiders wurde nach der Saison 2021 zum Koordinator der Special Teams ernannt, stand jedoch zuletzt öfter in der Kritik. Laut Insider Ian Rapoport wird er in der kommenden Saison keine Aufgabe in der NFL übernehmen.

Auch interessant: NFL: Miami Dolphins entlassen Bradley Chubb - Bühne frei für einen Umbruch

NFL: Fanartikel-Panne! Neues Titans-Logo geleakt?

- Anzeige -

+++ 9. Februar, 7:10 Uhr: Klint Kubiak bestätigt Unterschrift bei Raiders +++

Kurz nach dem großen Triumph beim Super Bowl LX bestätigt Klint Kubiak, dass er die Seattle Seahawks verlassen und als Head Coach bei den Las Vegas Raiders anheuern wird. "Ihr Jungs wisst, dass ich nach Las Vegas gehe. Ich freue mich total darauf", betonte der bisherige Offensive Coordinator nach dem 29:13 über die New England Patriots.

Auf weitere Nachfrage ergänzte er: "Zur Hölle, ja, ich gehe dorthin." Die offizielle Verkündung seitens der Franchise aus der Zocker-Metropole steht noch aus.

Kubiak verbrachte damit nur eine Saison in Seattle. Zuvor war er in verschiedenen Rollen bei den Minnesota Vikings, den Denver Broncos, den San Francisco 49ers und den New Orleans Saints tätig.

- Anzeige -

+++ 8. Februar, 17:47 Uhr: Chicago Bears befördern Press Taylor +++

Die Chicago Bears haben übereinstimmenden Medienberichten zufolge einen neuen Offensive Coordinator. Press Taylor - bisher für die Bears als Passing Game Coordinator tätig - wird den Job in Zukunft übernehmen.

Taylor tritt die Nachfolge von Declan Doyle an, der zu den Baltimore Ravens abgewandert ist.

Der 38-jährige Taylor hat bereits einige Coaching-Erfahrung in der NFL bei verschiedenen Franchises in verschiedenen Positionen gesammelt. Als Offensive Coordinator war er von 2022 bis 2024 drei Jahre bei den Jacksonville Jaguars tätig.

Mehr News und Videos zur NFL
imago images 1069803700
News

Kommentar: Die Bills müssen noch mehr für Josh Allen tun

  • 05.03.2026
  • 22:51 Uhr
MIAMI GARDENS, FL - DECEMBER 21: Miami Dolphins quarterback Tua Tagovailoa (1) leaves the field following pregame warmsups before the game between the Cincinnati Bengals and the Miami Dolphins on S...
News

Tua Tagovailoa: Team soll großes Interesse haben

  • 05.03.2026
  • 21:20 Uhr
imago images 1057590765
News

Nächster Mega-Trade: Star-Receiver für Josh Allen

  • 05.03.2026
  • 20:30 Uhr
SANTA CLARA, CA - FEBRUARY 08: Seattle Seahawks running back Kenneth Walker III (9) gets away from New England Patriots defensive end Milton Williams (97) during the Seattle Seahawks versus the New...
News

Kein Franchise Tag: Geht der Super-Bowl MVP jetzt zu den Chiefs?

  • 05.03.2026
  • 18:28 Uhr
Seattle Seahawks quarterback Sam Darnold left, embraces Super Bowl MVP Seattle Seahawks running back Kenneth Walker III, right, after the Seattle Seahawks defeated the New England Patriots to win S...
News

Folgen der Franchise Tags: Was macht der Super-Bowl-MVP?

  • 05.03.2026
  • 14:43 Uhr
imago images 1071508149
News

Crosby, Brown und Co.: Diese Trades wünschen wir uns

  • 05.03.2026
  • 14:04 Uhr
McDuffie Mahomes
News

Kommentar: McDuffie-Trade kann für die Chiefs nur der Anfang sein

  • 05.03.2026
  • 12:22 Uhr
CINCINNATI, OH - JANUARY 04: Cleveland Browns defensive end Myles Garrett (95) before the game against the Cleveland Browns and the Cincinnati Bengals on January 4, 2026, at Paycor Stadium in Cinci...
News

NFL-Rekordmann setzt unrühmliche Serie fort

  • 05.03.2026
  • 12:15 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Tennessee Titans at Arizona Cardinals Oct 5, 2025; Glendale, Arizona, USA; Arizona Cardinals quarterback Kyler Murray (1) warms up before their game against the T...
News

Nach Cardinals-Aus: Wildes Job-Angebot für Murray

  • 05.03.2026
  • 10:53 Uhr

Logan Paul will NFL-Stars verprügeln

  • Video
  • 02:50 Min
  • Ab 0