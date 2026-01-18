- Anzeige -
NFL Super Bowl LX

NFL bestätigt nächsten Act für Super Bowl LX- weltberühmte Rockband wird Show eröffnen

  • Aktualisiert: 19.01.2026
  • 08:28 Uhr
  • ran.de

Die NFL hat eine Rockband als Show-Act für die Eröffnungszeremonie beim Super Bowl LX bestätigt.

Beim Super Bowl LX wird es in der Nacht vom 8. auf den 9. Februar 2026 im Levi's Stadium in Santa Clara auch wieder einen Show-Act im Rahmen der Eröffnung des Events geben.

Wie die NFL nun mitgeteilt hat, wird die Band Green Day bei dieser Eröffnungszeremonie auftreten. Beim Jubiläums-Super-Bowl werden zusammen mit Green Day zahlreiche, frühere MVPs auf dem Rasen stehen.

"Wir freuen uns riesig, den Super Bowl 60 direkt vor unserer Haustür zu eröffnen!“, sagte Green-Day-Sänger Billie Joe Armstrong zitiert, "es ist uns eine Ehre, die MVPs, die dieses Spiel geprägt haben, willkommen zu heißen und den Abend für Fans auf der ganzen Welt zu eröffnen. Lasst uns Spaß haben! Lasst uns richtig abfeiern!“

"60 Jahre Super Bowl-Geschichte mit Green Day als Lokalmatadoren zu feiern und gleichzeitig die NFL-Legenden zu ehren, die diesen Sport mitgeprägt haben, ist ein unglaublich eindrucksvoller Auftakt für Super Bowl LX", sagte Tim Tubito, Senior Director für Event- und Spielpräsentation der NFL

