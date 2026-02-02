NFL International Games
NFL bestätigt: New Orleans Saints bestreiten Spiel der Regular Season 2026 in Paris - Bericht über Gegner und Datum
- Aktualisiert: 02.02.2026
- 17:34 Uhr
- Christian Stüwe
Vor einigen Wochen schien das historische erste Spiel der NFL in Frankreich noch auf der Kippe zu stehen. Nun gibt die Liga offiziell bekannt, dass es stattfindet. Derweil beschäftigt sich ein Bericht bereits mit dem Gegner der New Orleans Saints und dem Datum.
Noch vor wenigen Wochen hatte es so ausgesehen, als ob das für 2026 geplante erste NFL-Spiel in Frankreich ins Wasser fallen könnte.
Doch nun beendete die Liga alle Spekulationen und gab offiziell bekannt, dass in der nächsten Saison erstmals auch ein Spiel der Regular Season in Paris stattfinden wird. Mit den New Orleans Saints und dem Stade de France stehen schon ein Team und der Austragungsort fest.
Der Gegner sowie Datum und Uhrzeit des Spiels werden im Frühjahr im Rahmen der allgemeinen Spielplan-Veröffentlichung kommuniziert, hieß es weiter.
Dennoch kursieren schon Gerüchte darüber, wann und gegen wen die Saints im Stade de France antreten werden. Wie das französische Portal "RMC Sport" berichtet, spielen die Saints am 25. Oktober gegen die Cleveland Browns.
NFL-Premiere im Stade de France
Für die Saints ist es das erste internationale Heimspiel, seit sie 2022 in London gegen die Minnesota Vikings angetreten sind.
Das 81.338 Zuschauerinnen und Zuschauern Platz bietende Stade de France in der Pariser Vorstadt Saint-Denis wird einen würdigen Rahmen für die historische Frankreich-Premiere der NFL bieten.
Sollte das Datum stimmen, würde das Spiel gegen die Browns in Week 8 der kommenden NFL-Saison stattfinden.
Die NFL will in der kommenden Saison bis zu neun Spiele im Ausland ausrichten.
NFL bestätigt weitere International Games 2026
Inzwischen bestätigt sind das erste Spiel in Australien im Melbourne Cricket Ground mit den Los Angeles Rams, eine Partie im Maracana von Rio de Janeiro, ein Spiel in Madrid und drei Spiele in London.
Auch die deutschen Football-Fans dürfen sich freuen: In der Allianz Arena in München wird erneut ein Spiel ausgetragen.