NFL: Super-Bowl-Topact Bad Bunny gewinnt begehrten Grammy für das beste Album und kritisiert ICE

Bad Bunny legt schon eine Woche vor seiner Show beim Super Bowl einen umjubelten Auftritt hin. Bei den Grammy Awards bekommt er für ein politisches Statement viel Applaus.

Von Tobias Wiltschek

Bad Bunny ist einer der großen Gewinner bei der diesjährigen Grammy-Verleihung.

Der Puerto Ricaner, der am kommenden Sonntag bei Halftime Show des Super Bowl auftreten wird, wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag in Los Angeles mit dem Grammy für das beste Album ausgezeichnet.

Ganz nebenbei schrieb der 31 Jahre alte Sänger mit seinem Werk "DeBi TiRAR MaS FOToS" auch noch Musik-Geschichte. Denn zum ersten Mal in der Historie der Grammy Awards wurde ein Album ausgezeichnet, dessen Songtexte komplett auf Spanisch verfasst wurden.

Auf "DeBi TiRAR MaS FOToS" mischt Bad Bunny moderne Beats mit traditionellen puerto-ricanischen Musikstilen. Das Album ist eine Hommage an seine Heimat Puerto Rico, in dem auch kulturelle Identität und Kolonialismus thematisiert werden.