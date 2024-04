NFL: Bill Belichick im College-Outfit gesichtet

Anzeige

Bill Belichick war am Wochenende beim Spring Training der University of Washington zu Gast. Komplett in Trainingskleidung der Washington Huskies gekleidet, sorgt der langjährige Patriots-Coach für Aufsehen.

Ein Hoodie von den New England Patriots, die dazu passende Kappe auf dem Kopf - so kennt man Bill Belichick.

Von 2000 bis 2023 prägte der Coach eine außergewöhnliche Erfolgsära in New England und war meistens in seinem gewohnten Outfit zu sehen. Entsprechend sorgt es für Aufsehen, wenn der 71-Jährige nun in anderen Farben auftritt.

So geschehen am Samstag, als Belichick in kompletter Montur der University of Washington beim Spring Football Training der Universität aus Seattle zu sehen war.

Der sechsmalige Super-Bowl-Gewinner mit den Patriots nahm als Gast an der "Coaches Clinic" teil und hatte dazu die Trainingskleidung des College-Teams der Washington Huskies angezogen.

Belichicks Sohn Steve ist der Defensive Coordinator der Huskies, sein Vater nahm auf Einladung an dem Spring Training teil und gab jungen Coaches Tipps aus seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz.

Und wer weiß, vielleicht nimmt Belichick Senior ja in absehbarer Zeit auch einen Job als College-Coach an. Die Trainingskleidung der Huskies stand ihm jedenfalls gut.