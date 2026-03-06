Die Detroit Lions haben Running Back David Montgomery zu den Houston Texans getradet. Bei Amon-Ra St. Brown kam dieser Wechsel gar nicht gut an.

Nach drei Jahren endete die Zeit von Running Back David Montgomery beim NFL-Team der Detroit Lions. Die Lions tradeten den 28-Jährigen zu den Houston Texans, die für das Geschäft einiges auf den Tisch legten. Unter anderem wanderten ein Fünftrundenpick 2026 und Offensive Lineman Juice Scruggs nach Detroit.

Wenngleich Montgomery bei den Lions in der vergangenen Saison klar die Nummer zwei hinter Jahmyr Gibbs gewesen war, erzielte er trotzdem 716 Rushing Yards und acht Touchdowns. Und vor allem ein Spieler der Lions ist traurig über den Abschied des Offensivspielers: Amon-Ra St. Brown.

Der Wide Receiver gab im Podcast mit seinem Bruder EQ zu, dass ihn der Trade getroffen habe. "Ich bin sauer. Egoistisch gesagt bin ich sauer, weil ich D-Mo liebe", sagte St. Brown.