American Football
NFL - Amon-Ra St. Brown bedauert Trade von David Montgomery: "Einer meiner Lieblingskollegen"
- Veröffentlicht: 06.03.2026
- 06:46 Uhr
- Chris Lugert
Die Detroit Lions haben Running Back David Montgomery zu den Houston Texans getradet. Bei Amon-Ra St. Brown kam dieser Wechsel gar nicht gut an.
Nach drei Jahren endete die Zeit von Running Back David Montgomery beim NFL-Team der Detroit Lions. Die Lions tradeten den 28-Jährigen zu den Houston Texans, die für das Geschäft einiges auf den Tisch legten. Unter anderem wanderten ein Fünftrundenpick 2026 und Offensive Lineman Juice Scruggs nach Detroit.
Wenngleich Montgomery bei den Lions in der vergangenen Saison klar die Nummer zwei hinter Jahmyr Gibbs gewesen war, erzielte er trotzdem 716 Rushing Yards und acht Touchdowns. Und vor allem ein Spieler der Lions ist traurig über den Abschied des Offensivspielers: Amon-Ra St. Brown.
Der Wide Receiver gab im Podcast mit seinem Bruder EQ zu, dass ihn der Trade getroffen habe. "Ich bin sauer. Egoistisch gesagt bin ich sauer, weil ich D-Mo liebe", sagte St. Brown.
St. Brown lobt Montgomery: "Immer auf das Team konzentriert"
Der Deutsch-Amerikaner schätzte vor allem Montgomerys Umgang mit dessen schwieriger Situation. "Er war einer meiner Lieblingskollegen, egal wie die Situation war. Wir wussten, dass er mehr Einsätze haben und mehr spielen wollte. Er hat es nie zu seiner persönlichen Sache gemacht. Er hat sich immer ganz auf das Team konzentriert, was manchmal schwer ist, besonders in seiner Position", sagte der Passempfänger.
An der sportlichen Qualität seines Ex-Kollegen zweifelt St. Brown keine Sekunde. "Er ist ein Nummer-1-Back bei 31 anderen Teams", ist St. Brown überzeugt. Auch bei den Lions hätte er die Qualität dafür gehabt. "Aber es war halt so, dass wir zwei Jungs hatten, zwei richtig gute Running Backs, und nur einer kann spielen. Das war schade", sagte er.
Wenngleich St. Brown den Abschied von Montgomery bedauert, ist er dennoch glücklich, dass er nun zu einem Team kommt, bei dem er der klare Starter sein sollte. "Ich weiß, wie sehr er eine größere Rolle in einer Offense haben wollte. Und ich denke, die wird er in Houston bekommen", glaubt der dreimalige All-Pro.