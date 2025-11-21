Die Buffalo Bills haben die nächste vermeidbare Niederlage kassiert. Bei den Houston Texans verloren die Bills mit 19:23. Der Division-Sieg rückt damit in weite Ferne.

Von Kai Esser

Die Buffalo Bills haben im elften Saisonspiel bereits die vierte Niederlage kassiert. Auswärts bei den Houston Texans verloren die Bills dank einer schwachen 2. Halbzeit mit 19:23.

Josh Allen sammelte zwar 274 Total Yards (254 durch die Luft), sorgte aber für keinen Touchdown und warf stattdessen zwei kostspielige Interceptions, eine kurz vor Schluss in der Redzone der Texans.

Am Laufspiel lag es nicht: 116 Rushing Yards und einen Touchdown besorgte Running Back James Cook, er erlief fast sieben Yards pro Lauf. Bester Receiver war Khalil Shakir mit 110 Yards, er fumblete zudem einen Ball in der Hälfte der Texans.