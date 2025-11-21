- Anzeige -
Nur 3 Punkte in der 2. Halbzeit

NFL: Buffalo Bills verlieren kläglich bei den Houston Texans - sind nun die Playoffs in Gefahr?

  • Aktualisiert: 21.11.2025
  • 14:51 Uhr
  • Kai Esser

Die Buffalo Bills haben die nächste vermeidbare Niederlage kassiert. Bei den Houston Texans verloren die Bills mit 19:23. Der Division-Sieg rückt damit in weite Ferne.

Von Kai Esser

Die Buffalo Bills haben im elften Saisonspiel bereits die vierte Niederlage kassiert. Auswärts bei den Houston Texans verloren die Bills dank einer schwachen 2. Halbzeit mit 19:23.

Josh Allen sammelte zwar 274 Total Yards (254 durch die Luft), sorgte aber für keinen Touchdown und warf stattdessen zwei kostspielige Interceptions, eine kurz vor Schluss in der Redzone der Texans.

Am Laufspiel lag es nicht: 116 Rushing Yards und einen Touchdown besorgte Running Back James Cook, er erlief fast sieben Yards pro Lauf. Bester Receiver war Khalil Shakir mit 110 Yards, er fumblete zudem einen Ball in der Hälfte der Texans.

Houston Texans: Die Defense regelt erneut

Vor allem dank der Defense gewannen die Texans, die nicht nur zwei Picks und einen Fumble holte, sie brachte Allen auch acht Mal mit einem Sack zu Boden. Alleine Will Anderson hatte 2.5 Sacks.

Davis Mills machte ein solides Spiel, brachte 16 seiner 30 Pässe für 153 Yards und zwei Touchdowns an. Running Back Woody Marks erlief 74 Yards.

Buffalo Bills v Houston Texans

Bester Receiver der Texans war Nico Collins mit 55 Yards, die beiden Touchdowns gehen auf das Konto von Christian Kirk und Jaylen Higgins.

Für die Bills geht es in der kommenden Woche zu den Pittsburgh Steelers, die Houston Texans reisen zu den Indianapolis Colts.

