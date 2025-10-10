NFL: Cam Skattebo - der komplett waghalsige Rookie, der den New York Giants gefehlt hat

Cam Skattebo ist die Rookie-Sensation der New York Giants. Auf wie auch neben dem Feld fällt er auf. Ist laut. Besonders. Doch sein Spielstil birgt auch eine große Gefahr. Von Jan Horstkötter Da steht er. Nackt. Obenrum. Ihm gegenüber der ebenfalls den Oberkörper entblößte Ryan Fitzpatrick, Ex-NFL-Quarterback, bei dem man das ja fast schon gewohnt ist. Sie pushen sich, schreien sich an. Lassen die Muskeln spielen. Nein. Keine Szene vor dem Spiel, um sich für das Bevorstehende heiß zu machen. Ganz im Gegenteil. Es war eine Szene nach der Partie der New York Giants gegen die Philadelphia Eagles in einer Gesprächsrunde mit dem übertragenden Streaming-Anbieter Prime, die den jungen Running-Back-Rookie Cam Skattebo doch sehr gut beschreibt.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Eine Persönlichkeit. Positiv verrückt. Einer, der auf dem Feld die gleiche Energie wie abseits davon aufbringt. Einer, den die US-Medien lieben und feiern – für das was und wie er ist. Einfach ein Cam Skattebo.

Anzeige

Cam Skattebo platzt in Interview von Coach Brian Daboll Ein Name, den man in den vergangenen Wochen häufiger hörte. Nicht erst seit seiner drei-Touchdown-Performance im Thursday Night Game gegen den amtierenden Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles. Weil er auffällt. Auf dem Platz ohnehin. Seit Skattebo in Woche zwei übernommen hat, überzeugt er mit 484 Scrimmage-Yards (4,1 Yards pro Laufversuch) und fünf Touchdowns in fünf Spielen. Aber auch abseits davon. Jetzt schon legendär: Eine PK von Giants-Coach Brian Daboll, der sich kaum auf die Frage des Reporters konzentrieren kann, da Skattebo in seinem Sichtfeld Faxen macht. Mit seinem Signatur-Ruf "Whooooooooo!" trotzt er dem Coach nur noch ein müdes Kopfschütteln und leichtes Lächeln ab. "Sorry, Skattebo … können Sie die Frage noch einmal wiederholen? […] So läuft das übrigens täglich ab!"

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFL - Social-Media-Star bei den New York Giants Skattebo ist laut. Es ist aber auch schwer, einen 1,80 Meter (1,40 Meter wenn er mit gesenktem Kopf durch die gegnerische Defense prescht) und 100 Kilo-Mann, der den ganzen Tag rumschreit, zu überhören. Spielte Jaxson Dart mit Gehirnerschütterung? Coach entschuldigt sich

Dicke Überraschung im Thursday Night Game: So lief Eagles at Giants Seine Mitspieler lieben ihn. Fans lieben ihn. Skattebo nachmachen? Easy, hat er doch seine ganz typischen "Macken". Die Chemie im Team stimmt. Auch mit Skattebo – oder eben wegen Skattebo?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

NFL-Bromance mit Jaxson Dart Mit Quarterback Jaxson Dart, ebenfalls Rookie, scheint die Chemie ganz besonders zu stimmen. Das Markenzeichen der beiden schon jetzt: Ein (leichter) Kopfstoß. "Als wir uns das erste Mal trafen, wechselten wir drei Worte und stießen dann mit den Köpfen zusammen. Das war sozusagen der Beginn unserer Beziehung", fasst Dart bei "ESPN" das Kennenlernen zusammen. Klingt nach Freundschaft auf den ersten Blick. Auch wenn die Geschichte wie folgt weiter geht: "Ich bin im Flugzeug eingeschlafen und wachte auf, als dieser Typ mir einen nassen Finger in die Nase steckte und versuchte, mir Essen ins Gesicht zu schmieren, während ich schlief. Das ist eine ziemlich genaue Beschreibung. Das ist zu 100 % [wie er ist]", schließt Dart die Erzählung über seinen Kumpel Skattebo ab. Und sein Spielstil? Mit dem Kopf, durch die Wand. Alles andere ist egal. Yards, Yards, Yards, Siege, Siege, Siege, WHOOOOOOOOOOOOOOO!

Cam Skattebo: Mit dem Kopf durch die Wand So war der in Kalifornien geborene Running Back wohl schon früh. "Er hat sich aus jedem Autositz befreit, den man sich vorstellen kann. Deshalb hat er auch den Spitznamen 'Houdini' bekommen, denn wenn er irgendwo nicht sein wollte, hat er sich aus der Situation befreit. [...] Er zog die Schulterpolster seines Bruders an und rannte gegen Telefonmasten", zitiert "ESPN" Becky Skattebo, Cams Mutter.

Anzeige

Anzeige

NFL: Jaxson Dart zerreißt die Eagles-Defense – was für ein Lauf!

Auch wenn sein Vater Leo von der etwas anderen Seite berichtet: "Ihr seht nur die Football-Seite von ihm. In seinem Privatleben ist er ganz anders. Er ist sehr ruhig und verhält sich uns gegenüber sehr zurückhaltend. Aber sobald es um Wettbewerb geht, wie bei Videospielen, Basketball oder Football, kommt seine Intensität zum Vorschein. Es ist, als würde er einen Schalter umlegen, denn wenn er nicht gerade etwas spielt oder macht, ist er der entspannteste Junge, den es gibt." Sein Talent zeigte der heute 23-Jährige bereits zu seiner College-Zeit! Zwei Jahre für Sacramento State, zwei Jahre für Arizona State. Insgesamt über 4.300 Rushing-Yards und 43 Touchdowns – allein 21 davon in seinem letzten Jahr. Genug, um von den Giants 2025 im Draft in der vierten Runde ausgewählt zu werden. Als achter Running Back des Drafts. Ein Glücksgriff, Stand jetzt.

New York Giants: CTE-Sorgen um Skattebo Doch Skattebos Spielstil hat auch Schattenseiten. Auf Social Media ist es ein "Running Gag", der jedoch einen ernsten Hintergrund hat. Der allgemeine Tenor: Der junge Rookie hat längst CTE, die unheilbare Hirn-Krankheit, die vor allem auf ein Übermaß an Gehirnerschütterungen zurückzuführen ist. "Steht in Skattebos Vertrag, dass er jedes Mal, wenn er den Ball berührt, sein Gehirn gegen den Schädel eines anderen Mannes schlagen MUSS? Bro ist der CTE-Dämon", heißt es auf "X" unter anderem.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen