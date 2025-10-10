NFL - Carlie Irsay-Gordon und ihr einzigartiger Führungsstil bei den Indianapolis Colts

Die Indianapolis Colts erleben aktuell eine Renaissance. Mit einer ungewöhnlichen Frau am Ruder. Carlie Irsay-Gordon ist alles andere als eine gewöhnliche Frau. Gut, auch neun andere der 32 Franchises in der NFL haben eine Besitzerin, oder zumindest Mitbesitzerin. Aber wie Carlie Irsay-Gordon ihren Laden schmeißt, das ist dann doch nicht alltäglich: Die 45-Jährige, Mehrheitseignerin und zugleich CEO der Indianapolis Colts, steht während der Spiele mit Headset und Notizblock an der Seitenlinie, hört dem Funkverkehr der Coaches zu und analysiert jede Entscheidung.

Carlie Irsay-Gordon hat eine Hands-on-Mentalität. "Ich muss wissen, ob jemand nur Schlagworte benutzt oder wirklich Ahnung hat", betont sie. Ihre Präsenz an der Seitenlinie ist Teil ihrer Strategie: Um bessere Entscheidungen treffen zu können, will sie verstehen, wie Football funktioniert. "Manchmal nerven sie mich", sagt General Manager Chris Ballard über die ständigen Fragen seiner Chefin, "aber dann denke ich darüber nach - und sie hat recht." Headcoach Shane Steichen lobt: "Sie versteht das Spiel. Sie ist von Tag eins an involviert und stellt die richtigen Fragen."

Indianapolis Colts: Irsay-Gordon kennt Führungsposition bereits Die Colts, Super Bowl Champions von 1971 und 2007, sind Familiensache. Carlie Irsay-Gordon hat das Team, das am 9. November in Berlin gegen die Atlanta Falcons spielt, von ihrem legendären Vater übernommen. Jim Irsay verstarb im Mai - weil er 2014 wegen Drogenkonsums verhaftet wurde und auf Entzug ging, führte seine Tochter vorübergehend schon mal die Geschäfte. Ihr Großvater Robert Irsay hatte die damals noch in Baltimore beheimateten Colts ("Fohlen") 1971 gekauft und am 29. März 1984 innerhalb weniger Stunden nach Indianapolis verpflanzt. "Licht am Ende des Tunnels": Abgang erfreut Sanders

NFL: Mac Jones angeschlagen - San Francisco 49ers testen QBs Ob es nun an Carlie Irsay-Gordon liegt oder nicht: Die Colts sind mit einer bisherigen Bilanz von 4-1 eines der Top-Teams der Saison. Was mindestens so überraschend ist wie die verblüffende Renaissance ihres Quarterbacks. Daniel Jones galt nach sechs durchwachsenen Jahren bei den New York Giants und einem Zwischenstopp bei den Minnesota Vikings als gescheitert. Nun aber gehört er nach fünf Spieltagen mit einem Passer Rating von 105,1 zu den Besten seines Fachs.

