Bei den San Francisco 49ers sorgt aktuell Mac Jones für Furore. Für das Spiel bei den Tampa Bay Buccaneers ist der Einsatz des Quarterbacks allerdings fraglich. Die 49ers testen deshalb kurzfristig drei Quarterbacks. Die San Francisco 49ers können sich eigentlich nicht beschweren. Die Kalifornier haben in dieser NFL-Saison zwar mit Verletzungen zu kämpfen, belegen in der umkämpften NFC West mit einer 4-1-Bilanz aber Platz eins. Was auch daran liegt, dass Mac Jones auf der Quarterback-Position den angeschlagenen Brock Purdy so ersetzt, dass der 25-Jährige im Moment kaum vermisst wird. NFL: Nächste Pleite für die Kansas City Chiefs - Rookie düpiert Aaron Rodgers - ran tippt den 6. Spieltag

Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Jones hat die 49ers zu drei Siegen geführt, er hat sich gut in das System von Trainer Kyle Shanahan eingefügt. Der Signal Caller bringt bislang 66,7 Prozent seiner Pässe an, hat 905 Yards, sechs Touchdowns und nur eine Interception auf dem Konto.

Anzeige

Anzeige

49ers lassen Ridder und Peterman vorspielen Für das Spiel bei den Tampa Bay Buccaneers am Sonntag (22:25 Uhr im Liveticker auf ran.de) ist der Einsatz des 27-jährigen allerdings fraglich. Jones kämpft mit Kniebeschwerden, Purdy fällt mit einer Zehenverletzung weiter aus. Weshalb die 49ers nun drei vertragslose Quarterbacks vorspielen ließen. Dabei handelte es sich um die NFL-erfahrenen Desmond Ridder und Nathan Peterman sowie den früheren XFL-, UFL- und CFL-Quarterback Quinten Dormady. Kurzfristig unter Vertrag genommen wurde laut NFL-Insider Tom Pelissero aber keiner der drei Kandidaten. Die 49ers hoffen offenbar darauf, dass Jones bis zum Spiel gegen die Bucs am Sonntag fit wird. Als Backup steht Adrian Martinez bereit.

Anzeige

Anzeige

Besser als Purdy? Mac Jones sorgt für Diskussionen Dass die 49ers auf Jones hoffen, ist wenig überraschend. Denn er hat entscheidend dazu beigetragen, dass die 49ers nach fünf Spielen die beste Pass-Offense und die fünftbeste Gesamt-Offense der Liga stellen – alles Statements, die für Diskussionen sorgen. Denn Purdy steht nach zwei Starts bei vier Touchdowns und vier Interceptions. NFL: Jaxson Dart wegen einer Gehirnerschütterung untersucht - Giants-Coach entschuldigt sich bei Und San Franciscos General Manager John Lynch wurde zuletzt gefragt, ob die starken Leistungen des Backups für Spannungen im Team gesorgt hätten. Speziell im Quarterback-Raum.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen