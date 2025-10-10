NFL: Veränderungen beim Pro Bowl - Findet der Pro Bowl zukünftig am Ort des Super Bowls statt?

Anfang dieser Woche berichtete "Sports Media Watch", dass weder die NFL noch der Rechteinhaber ESPN/ABC für dieses Jahr ein Datum oder einen Spielort für den Pro Bowl festgelegt haben. Laut den üblichen Planungsrichtlinien wäre das Spiel am 1. Februar angesetzt gewesen.

Die NFL plant laut Quellen, die jährlichen Pro-Bowl-Spiele künftig in die Stadt des Super Bowls zu verlegen. Dort soll das All-Star-Exhibition-Spiel Teil der stetig wachsenden Super-Bowl-Woche werden.

Der Pro Bowl gilt seit einigen Jahren als das schwarze Schaf der NFL . Die Zuschauerzahlen gehen stark zurück, viele Spieler sagen ihre Teilnahme ab, und diejenigen, die im Super Bowl spielen, nehmen ohnehin nicht teil.

Der Pro Bowl hat in den vergangenen Jahren an Prestige eingebüßt und verzeichnete auch bei den TV-Quoten Niedrigstände. Jetzt versucht die NFL, mit einigen Veränderungen ihn wieder populärer zu machen.

Der moderne Pro Bowl wird seit 1951 an verschiedenen Orten ausgetragen, erreichte seinen Höhepunkt jedoch während 30 aufeinanderfolgender Jahre von 1980 bis 2009 im Aloha Stadium auf Hawaii. In jüngerer Zeit fanden sechs der letzten acht Ausgaben im Camping World Stadium in Orlando statt.

NFL mit Fokus auf Olympischen Spiele 2028

In einer Stellungnahme bestätigte die NFL, dass Gespräche mit ESPN, der NFLPA und einzelnen Spielern über einen "neu gestalteten Pro Bowl für diese Saison" laufen, nannte jedoch keine Einzelheiten.

"In den kommenden Wochen werden wir weitere Informationen bekanntgeben. Unser Fokus liegt auf einem erstklassigen All-Star-Event, das die Top-Spieler der Liga feiert, die Fanbindung stärkt und Flag-Football in den Mittelpunkt stellt – insbesondere im Hinblick auf die Teilnahme der Spieler an den Olympischen Spielen Los Angeles 2028", erklärte ein NFL-Sprecher.

Neben dem Problem mit dem geringen Spieler- und Faninteresse ist kürzlich ein operatives Dilemma entstanden, da der Pro Bowl nur sieben Tage vor dem Super Bowl stattfindet.

Der Rückgang des Pro Bowls fällt mit dem Aufstieg des Super Bowls zu neuen finanziellen und kulturellen Höhen zusammen. Einige Personen aus NFL-, Sponsoring- und Medienkreisen sind der Meinung, dass die Zeit und das Geld, die für die Durchführung des Pro Bowls – manchmal tausende Kilometer entfernt – aufgewendet werden, im Vergleich zur Fokussierung auf die Super-Bowl-Woche schlecht genutzt sind.

Außerdem wird vermutet, dass Spieler, die für den Pro Bowl ausgewählt werden, eher teilnehmen, wenn sie dies im Rahmen einer Woche beim Super Bowl tun können, wo viele von ihnen kommerzielle Verpflichtungen haben.

Auch interessant: NFL - Super Bowl Halftime Show: Gruppierung von Charlie Kirk plant Protest gegen Bad Bunny - alternative Halftime Show geplant