Eagles-Star Jalen Carter hat das Spiel gegen die Giants verletzungsbedingt verpasst. Der Rasen im MetLife Stadium soll dabei auch ein Grund gewesen sein.

Er ist immer noch eines der größten Gesprächsthemen in der NFL!

Nicht Jalen Carter, über den nach seiner Spuck-Attacke gegen Dak Prescott im Season Opener nach nur wenigen Sekunden auch viel geredet wurde.

Nein, gemeint ist der Rasen im MetLife Stadium in New York. Jener Kunstrasen, der unter den NFL-Profis berühmt-berüchtigt ist – und der in letzter Zeit für so viele schwere Verletzungen gesorgt hat.