NFL: Eagles-Star Jalen Carter verpasst Spiel gegen die Giants - wegen des fragwürdigen Rasens?
- Veröffentlicht: 10.10.2025
- 14:19 Uhr
- ran.de
Eagles-Star Jalen Carter hat das Spiel gegen die Giants verletzungsbedingt verpasst. Der Rasen im MetLife Stadium soll dabei auch ein Grund gewesen sein.
Er ist immer noch eines der größten Gesprächsthemen in der NFL!
Nicht Jalen Carter, über den nach seiner Spuck-Attacke gegen Dak Prescott im Season Opener nach nur wenigen Sekunden auch viel geredet wurde.
Nein, gemeint ist der Rasen im MetLife Stadium in New York. Jener Kunstrasen, der unter den NFL-Profis berühmt-berüchtigt ist – und der in letzter Zeit für so viele schwere Verletzungen gesorgt hat.
So soll dieser Rasen auch einer der Gründe gewesen sein, warum Eagles-Tackle Jalen Carter die Thursday Night Partie gegen die Giants verpasste. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtete, soll "der Rasen im MetLife Stadium auch einen Teil zu dieser Entscheidung beigetragen haben."
Der Defensive Tackle laboriert aktuell an einer Fersen-Verletzung. Gut möglich, dass die Franchise vor allem in New York kein unnötiges Risiko eingehen wollte.
Zahlreiche NFL-Stars in New York verletzt
In dieser Saison verletzte sich bereits Giants-Receiver Malik Nabers schwer auf dem MetLife-Rasen. Er fällt mit einem Kreuzbandriss für die komplette Saison aus.
In den Vorjahren traf es unter anderem Aaron Rodgers, Kyle Fuller, Sterling Shepard, Wan’Dale Robinson, Jabrill Peppers oder Nick Bosa, um nur einige zu nennen, die sich an besagter Spielstätte die Achillessehne oder das Kreuzband rissen.
Seit Jahren steht das Stadion in der Kritik. Stimmen werden laut, die einen Austausch des Rasens fordern. Aktuell wird allerdings weiterhin auf Kunstrasen gespielt.