NFL: Carolina Panthers müssen Bryce Young jetzt den Rücken stärken - ein Kommentar

Bryce Young nutzt seit dem Comeback als Starter seine Chance. Nun benötigt er die Rückendeckung aus den eigenen Reihen. Ein Kommentar.

Von Max Bruns

Das Lachen ist zurück bei Bryce Young.

Beim 20:17-Sieg in der Verlängerung über die New York Giants beim NFL Munich Game sah man den Quarterback der Carolina Panthers so glücklich wie selten zuvor.

Als New Yorks Running Back Tyrone Tracy Jr. den Ball in der Overtime verlor, führte Young an der Seitenlinie einen regelrechten Freudentanz auf.

Er wusste, dass er gleich den Ball bekommen wird und lediglich einen Score in diesem Drive erzielen muss, um das Spiel zu gewinnen.

NFL-Highlights: Giants-Drama in OT! Panthers-Kicker liefert

Doch nicht nur das. Durch den Sieg über die Giants haben die Panthers nun das zweite Spiel in Folge gewonnen. In der Vorwoche gab es einen knappen 23:22-Sieg gegen die New Orleans Saints.

Nachdem der 23-Jährige seinen Startplatz wieder zurückerobert hat, zeigt die Leistungskurve also wieder nach oben.

Umso wichtiger ist es jetzt für die Panthers, es anders zu machen als zu Beginn der Saison. Da wurde Young für Andy Dalton auf die Bank gesetzt.

Carolina muss jetzt ihrem vermeintlichen Franchise-Quarterback den Rücken stärken. Ein junger Quarterback braucht das Vertrauen vom gesamten (Trainer-)Team.

Young braucht Schutz und Zeit aus den eigenen Reihen!