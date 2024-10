Das Problem: Genau jetzt hätte der 22-Jährige das Vertrauen der Verantwortlichen benötigt. Vier Spiele konnte er 2023 verletzungsbedingt nur absolvieren, auch in dieser Saison verpasste er deshalb Spielzeit.

In der NFL geht es am Ende immer nur um eines: den Erfolg. Wieder mal muss das ein Quarterback-Talent auf die harte Tour lernen. Das Aus von Anthony Richardson ist aber zu kurz gedacht. Ein Kommentar.

Anthony Richardson: Dringend benötigte Spielzeit

Spielzeit, die er dringend benötigt für seine Entwicklung, weil er schon auf dem College nur wenig davon hatte. Dass er nur 44,4 Prozent seiner Pässe zum Mann brachte für 958 Yards, vier Touchdowns bei sieben Interceptions, ist unterirdisch. Und dass er am Sonntag ein Play ausließ, weil er "müde" war, ist ehrlich, wirkt aber wenig professionell, eher naiv.

Doch aller Anfang ist schwer, und genau das ist bei einem Talent keine Seltenheit. Und es ist genau das, was die Colts anfangs erwartet, was sie prophezeit, was sie ihm eingeräumt haben, als sie sich im Draft bewusst für ihn entschieden haben. Sie haben Geduld von den Fans gefordert und ihm diese im Umkehrschluss zugestanden.

"Für Anthony Richardson wird es schwierig werden", sagte Besitzer Jim Irsay im Juli: "Das wissen wir. Aber er muss spielen, um besser zu werden. Das steht außer Frage."

Denn dass man einen jungen Spielmacher, wenn man umgehend auf ihn setzt, bei einem ordentlichen Gegenwind nicht sofort im Regen stehen lässt, sollte sich eigentlich von selbst verstehen.