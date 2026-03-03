NFL - Chicago Bears: Center Drew Dalman offenbar vor überraschendem Karriereende

Überraschung bei den Chicago Bears: Center Drew Dalman beendet offenbar seine Karriere. Erst im vergangenen Jahr war der 27-Jährige nach Chicago gewechselt.

Die Chicago Bears müssen nach ihrer starken Saison 2025 offenbar einen personellen Rückschlag hinnehmen. Wie "ESPN" berichtet, hat Center Drew Dalman das Team darüber informiert, dass er seine Karriere im Alter von nur 27 Jahren beenden wird.

Dalman war 2021 als Viertrundenpick der Atlanta Falcons in die NFL gekommen, nach vier Jahren bei den Falcons wechselte er im Vorjahr nach Chicago und unterschrieb einen Dreijahresvertrag bei den Bears.