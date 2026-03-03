American Football
NFL - Chicago Bears: Center Drew Dalman offenbar vor überraschendem Karriereende
- Veröffentlicht: 03.03.2026
- 21:48 Uhr
- ran.de
Überraschung bei den Chicago Bears: Center Drew Dalman beendet offenbar seine Karriere. Erst im vergangenen Jahr war der 27-Jährige nach Chicago gewechselt.
Die Chicago Bears müssen nach ihrer starken Saison 2025 offenbar einen personellen Rückschlag hinnehmen. Wie "ESPN" berichtet, hat Center Drew Dalman das Team darüber informiert, dass er seine Karriere im Alter von nur 27 Jahren beenden wird.
Dalman war 2021 als Viertrundenpick der Atlanta Falcons in die NFL gekommen, nach vier Jahren bei den Falcons wechselte er im Vorjahr nach Chicago und unterschrieb einen Dreijahresvertrag bei den Bears.
Chicago Bears: Dalman in den Pro Bowl gewählt
Im System des neuen Head Coaches Ben Johnson nahm Dalman sofort eine wichtige Rolle ein und trug maßgeblich dazu bei, die Offensive Line der Bears zu stabilisieren. Er selbst ließ nur einen Sack zu. Als Belohnung für seine Leistungen wurde Daman in den Pro Bowl gewählt.
Durch seinen Rücktritt benötigen die Bears einen neuen Center. Laut NFL-Insider Ian Rapoport wird Tyler Biadasz zu einem Interview in Chicago erwartet, der 28-Jährige wurde kürzlich von den Washington Commanders entlassen.
