- Anzeige -
- Anzeige -
American Football

NFL - Chicago Bears: Center Drew Dalman offenbar vor überraschendem Karriereende

  • Veröffentlicht: 03.03.2026
  • 21:48 Uhr
  • ran.de

Überraschung bei den Chicago Bears: Center Drew Dalman beendet offenbar seine Karriere. Erst im vergangenen Jahr war der 27-Jährige nach Chicago gewechselt.

Die Chicago Bears müssen nach ihrer starken Saison 2025 offenbar einen personellen Rückschlag hinnehmen. Wie "ESPN" berichtet, hat Center Drew Dalman das Team darüber informiert, dass er seine Karriere im Alter von nur 27 Jahren beenden wird.

Dalman war 2021 als Viertrundenpick der Atlanta Falcons in die NFL gekommen, nach vier Jahren bei den Falcons wechselte er im Vorjahr nach Chicago und unterschrieb einen Dreijahresvertrag bei den Bears.

- Anzeige -
- Anzeige -

Chicago Bears: Dalman in den Pro Bowl gewählt

Im System des neuen Head Coaches Ben Johnson nahm Dalman sofort eine wichtige Rolle ein und trug maßgeblich dazu bei, die Offensive Line der Bears zu stabilisieren. Er selbst ließ nur einen Sack zu. Als Belohnung für seine Leistungen wurde Daman in den Pro Bowl gewählt.

Durch seinen Rücktritt benötigen die Bears einen neuen Center. Laut NFL-Insider Ian Rapoport wird Tyler Biadasz zu einem Interview in Chicago erwartet, der 28-Jährige wurde kürzlich von den Washington Commanders entlassen.

Auch interessant: NFL: Arizona Cardinals entlassen Quarterback Kyler Murray

- Anzeige -
Mehr News und Videos
NFL, American Football Herren, USA Tennessee Titans at Arizona Cardinals Oct 5, 2025; Glendale, Arizona, USA; Arizona Cardinals quarterback Kyler Murray (1) warms up before their game against the T...
News

Zukunft von Kyler Murray: Cardinals fällen Entscheidung

  • 03.03.2026
  • 22:27 Uhr
Free Agency
News

So funktionieren die drei Varianten des Franchise Tag

  • 03.03.2026
  • 21:30 Uhr
Colts-Quarterback Daniel Jones
News

Colts treffen überraschende Entscheidung bei Daniel Jones

  • 03.03.2026
  • 21:19 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Combine Feb 26, 2026; Indianapolis, IN, USA; Oklahoma defensive lineman R Mason Thomas (DL60) runs the 40-yard dash during the NFL Scouting Combine at Lucas Oil S...
News

Gewinner und Verlierer: Talent blamiert sich beim Combine

  • 03.03.2026
  • 20:43 Uhr

NFL: Jetzt wird's schmutzig! Cardi B teilt gegen Ex Stefon Diggs aus

  • Video
  • 01:26 Min
  • Ab 0
New England quarterback Drake Maye (10) drops back to pass during an NFL, American Football Herren, USA Divisional round playoff game against the Houston Texans at Gillette Stadium in Foxborough, M...
News

NFL Playoffs: Wer zeigt Super Bowl 2026? TV-Übertragung, Livestream und Ticker

  • 03.03.2026
  • 15:20 Uhr
Sport Themen der Woche KW09 Sport Bilder des Tages NFL, American Football Herren, USA Combine Mar 2, 2025; Indianapolis, IN, USA; Iowa offensive lineman Connor Colby (OL06) during the 2025 NFL Scou...
News

NFL-Saison geht los: Alle Infos zum Scouting Combine

  • 03.03.2026
  • 15:20 Uhr
NFL in Madrid
News

NFL: Heimteam für Spiel in Madrid steht fest

  • 03.03.2026
  • 14:28 Uhr
September 14, 2025: Kansas City Chiefs offensive tackle Jawaan Taylor (74) is introduced before an NFL, American Football Herren, USA football game against the Philadelphia Eagles at GEHA Field at ...
News

20 Millionen: Chiefs beenden teures Missverständnis

  • 03.03.2026
  • 10:33 Uhr
NFL, American Football Herren, USA San Francisco 49ers at New Orleans Saints Sep 14, 2025; New Orleans, Louisiana, USA; San Francisco 49ers quarterback Mac Jones (10) passes against the New Orleans...
News

Bericht: Keiner will Mac Jones

  • 03.03.2026
  • 10:07 Uhr