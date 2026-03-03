Die NFL hat bekanntgegeben, dass die Atlanta Falcons 2026 am International Game in Madrid teilnehmen werden.

In der Saison 2026 wird die NFL wieder neun Spiele im Ausland austragen.

Nun hat die NFL bestätigt, dass die Atlanta Falcons im Bernabeu-Stadion von Madrid antreten werden.

"Wir sind unglaublich stolz darauf, Teil eines NFL-Spiels der regulären Saison im legendären Bernabeu-Stadion in Madrid zu sein", wird Falcons-CEO Greg Beadles in der Pressemitteilung zitiert.

"Atlanta und Madrid passen perfekt zusammen, da wir zwei Gruppenspiele Spaniens bei der kommenden FIFA-Weltmeisterschaft im Mercedes-Benz Stadium ausrichten werden. Diese Gelegenheit unterstreicht das kontinuierliche globale Wachstum der NFL und der Atlanta Falcons."