- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-Highlights kostenlos auf Joyn

NFL in Madrid 2026: Heimteam für Spiel im Bernabeu steht fest

  • Aktualisiert: 03.03.2026
  • 14:28 Uhr
  • ran.de

Die NFL hat bekanntgegeben, dass die Atlanta Falcons 2026 am International Game in Madrid teilnehmen werden.

In der Saison 2026 wird die NFL wieder neun Spiele im Ausland austragen.

Nun hat die NFL bestätigt, dass die Atlanta Falcons im Bernabeu-Stadion von Madrid antreten werden.

"Wir sind unglaublich stolz darauf, Teil eines NFL-Spiels der regulären Saison im legendären Bernabeu-Stadion in Madrid zu sein", wird Falcons-CEO Greg Beadles in der Pressemitteilung zitiert.

"Atlanta und Madrid passen perfekt zusammen, da wir zwei Gruppenspiele Spaniens bei der kommenden FIFA-Weltmeisterschaft im Mercedes-Benz Stadium ausrichten werden. Diese Gelegenheit unterstreicht das kontinuierliche globale Wachstum der NFL und der Atlanta Falcons."

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL Combine: Maximales Kult-Potenzial! Experten begeistert

- Anzeige -

Noch offen ist, gegen wen die Falcons in Madrid spielen werden. Auch der genaue Termin des Spiels in der spanischen Hauptstadt ist noch unbekannt.

News und Videos zur NFL
New England quarterback Drake Maye (10) drops back to pass during an NFL, American Football Herren, USA Divisional round playoff game against the Houston Texans at Gillette Stadium in Foxborough, M...
News

NFL Playoffs: Wer zeigt Super Bowl 2026? TV-Übertragung, Livestream und Ticker

  • 03.03.2026
  • 15:20 Uhr
Sport Themen der Woche KW09 Sport Bilder des Tages NFL, American Football Herren, USA Combine Mar 2, 2025; Indianapolis, IN, USA; Iowa offensive lineman Connor Colby (OL06) during the 2025 NFL Scou...
News

NFL-Saison geht los: Alle Infos zum Scouting Combine

  • 03.03.2026
  • 15:20 Uhr
imago images 1071383927
News

Franchise Tag: Wen es bis 22 Uhr noch erwischen könnte

  • 03.03.2026
  • 14:45 Uhr
September 14, 2025: Kansas City Chiefs offensive tackle Jawaan Taylor (74) is introduced before an NFL, American Football Herren, USA football game against the Philadelphia Eagles at GEHA Field at ...
News

20 Millionen: Chiefs beenden teures Missverständnis

  • 03.03.2026
  • 10:33 Uhr
NFL, American Football Herren, USA San Francisco 49ers at New Orleans Saints Sep 14, 2025; New Orleans, Louisiana, USA; San Francisco 49ers quarterback Mac Jones (10) passes against the New Orleans...
News

Bericht: Keiner will Mac Jones

  • 03.03.2026
  • 10:07 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Combine Feb 26, 2026; Indianapolis, IN, USA; Oklahoma defensive lineman R Mason Thomas (DL60) runs the 40-yard dash during the NFL Scouting Combine at Lucas Oil S...
News

Gewinner und Verlierer: Talent blamiert sich beim Combine

  • 03.03.2026
  • 08:48 Uhr
January 18, 2026, Foxboro, Massachusetts, USA: A television camera cart sits covered as a light snow falls at Gillette Stadium before the start of an NFL, American Football Herren, USA Divisional R...
News

Bericht: TV-Hammer um NFL-Übertragung

  • 03.03.2026
  • 08:47 Uhr

NFL Combine: Favoriten für den Draft - "GMFB" macht den Check

  • Video
  • 08:54 Min
  • Ab 0
imago images 1073387260
News

Tight End schreibt Combine-Geschichte

  • 02.03.2026
  • 16:03 Uhr
imago images 1070682589
News

Nach überraschendem Rücktritt: Neuer Coach für die Packers fix

  • 02.03.2026
  • 16:02 Uhr