- Anzeige -
- Anzeige -
NFL - ALLE HIGHLIGHTS IM NFL NETWORK AUF JOYN

NFL Playoffs: Wer zeigt die Wiederholung von Super Bowl 2026 heute? Übertragung im TV, Livestream und Ticker

  • Aktualisiert: 03.03.2026
  • 15:20 Uhr
  • ran.de

Die NFL Season 2025 ist beendet. Hier erfahrt ihr alles zum Zeitplan, wo ihr die Postseason-Spiele live sehen könnt und wo ihr Highlights und Liveticker findet.

Die NFL Saison 2025 ist Geschichte. Mit dem Super-Bowl-Gewinn der Seattle Seahawks gegen die New England Patriots durch ein 29:13 steht der Champion fest.

Die Wiederholung der Partie ist am Montag, den 9.2. um 9:30 Uhr im NFL Network auf Joyn zu sehen.

Im Finale der AFC setzten sich Drake Maye und Co gegen die Denver Broncos durch, die sich auf dem Weg dorthin die Buffalo Bills ausgeschaltet hatten.

In der NFC kämpften noch die Seattle Seahawks und die Los Angeles Rams um den Einzug in den Super Bowl. Die Seahawks zogen ins NFC Championship Game ein, indem sie die San Francisco 49ers aus dem Rennen warfen. LA gewann in  der Verlängerung gegen die Chicago Bears.

- Anzeige -
- Anzeige -
Baltimore Ravens quarterback Lamar Jackson (8) warms up before facing the Pittsburgh Steelers at M&T Bank Stadium in Baltimore, Maryland, on Sunday, December 7 2025. PUBLICATIONxNOTxINxUSA BAL20251...

Kein NFL-Highlight verpassen! Alle Zusammenfassungen gibt es auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

- Anzeige -

Hier findet ihr alle Informationen zu Free-TV-Übertragungen, Livestreams und Livetickern für die NFL-Playoffs.

- Anzeige -

Wo laufen die NFL-Playoffs 2026? Free-TV und Livestream im Überblick

Die NFL begeistert Fans in Deutschland mit zahlreichen Übertragungsoptionen. Im Free-TV zeigt RTL alle Playoff-Spiele und den Super Bowl LX.

Livestream:

  • NFL Game Pass: Alle Spiele live im US-Originalton (kostenpflichtiges Abo notwendig).
  • DAZN: Alle Spiele live (kostenpflichtiges Abo notwendig)
  • ran.de und Joyn: Kostenloser 24/7-Livestream des NFL Networks - mit Highlights, Relives, Hintergrundberichten und mehr. Dazu findet ihr immer Highlights zu allen Playoff-Partien.
  • Zudem gibt es auf ran.de Liveticker zu allen Spielen und einen Konferenz-Liveticker

Den NFL-Spielplan 2025/26 auf ran.de entdecken.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

NFL Playoffs 2025  live: Welche Teams treffen im Super Bowl aufeinander?

NFL-Playoffs live: Wann finden die einzelnen Runden statt?

  • Wild Card Round: 10. bis 12. Januar 2026 (bis 13. Januar deutscher Zeit)
  • Divisional Round: 17. und 18. Januar 2026 (bis 19. Februar deutscher Zeit)
  • Conference Championship Games: 25. Januar 2026 (bis 26. Januar deutscher Zeit)
  • Super Bowl LX: 8. Februar 2026 (9. Februar deutscher Zeit)
- Anzeige -

NFL Playoffs und Super Bowl 2026

Die Playoffs starten am 10. Januar 2026 mit der Wild Card Round. RTL zeigt alle Spiele live im Free-TV, inklusive Divisional Round und Conference Finals. Der Super Bowl LX (8. Februar 2026, Levi’s Stadium) ist bei RTL, DAZN und im NFL Game Pass zu sehen. Auf ran.de bieten wir Liveticker, Highlight-Videos und Analysen.

Alles zum Super Bowl 2026 auf ran.de

- Anzeige -

Die besten Plattformen für NFL-Fans 2025/26

ran.de und Joyn: Kostenlose Liveticker, Highlights, NFL Network Stream. Dazu die wichtigsten News, Clips und Interviews rund um die NFL.

@ransport: Folgt unseren Social-Media-Kanälen auf Youtube, Instagram, TikTok und Facebook für Memes, Highlights, Fakten und News rund um die NFL.

RTL/NITRO: Bis zu drei Free-TV-Spiele pro Woche, Playoffs, Super Bowl.

RTL+: Exklusive Livestreams (kostenpflichtig).

DAZN: Nachtspiele, "RedZone", Sonntagsspiele (kostenpflichtig).

NFL Game Pass: Alle Spiele live (kostenpflichtig).

- Anzeige -

FAQ: Häufig gestellte Fragen zur NFL-Übertragung 2025/26

Welcher Sender überträgt die NFL 2025 im Free-TV? RTL zeigt alle Playoffs und den Super Bowl LX.

Wo kann ich NFL-Spiele kostenlos streamen? Auf ran.de und Joyn gibt es das NFL Network im kostenlosen Stream sowie Highlights zu allen Spielen und Liveticker.

Was kostet der NFL Game Pass 2025? Ab 19,99 €/Monat via DAZN/Prime Video.

Wie kann ich den Super Bowl 2026 sehen? Live bei RTL, DAZN oder im NFL Game Pass am 8. Februar 2026.

NFL schließt TV-Deal über Milliarden mit ESPN ab - hat das Folgen für deutsche Football-Fans?

- Anzeige -

NFL-Playoffs: Der aktuelle Spielplan

- Anzeige -
NFL
09.02.2026
00:30
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
29:13
Beendet
Seattle Seahawks
Seattle Seahawks
Seahawks
Mehr News und Videos zur NFL
Sport Themen der Woche KW09 Sport Bilder des Tages NFL, American Football Herren, USA Combine Mar 2, 2025; Indianapolis, IN, USA; Iowa offensive lineman Connor Colby (OL06) during the 2025 NFL Scou...
News

NFL-Saison geht los: Alle Infos zum Scouting Combine

  • 03.03.2026
  • 15:20 Uhr
imago images 1071383927
News

Franchise Tag: Wen es bis 22 Uhr noch erwischen könnte

  • 03.03.2026
  • 14:45 Uhr
NFL in Madrid
News

NFL: Heimteam für Spiel in Madrid steht fest

  • 03.03.2026
  • 14:28 Uhr
September 14, 2025: Kansas City Chiefs offensive tackle Jawaan Taylor (74) is introduced before an NFL, American Football Herren, USA football game against the Philadelphia Eagles at GEHA Field at ...
News

20 Millionen: Chiefs beenden teures Missverständnis

  • 03.03.2026
  • 10:33 Uhr
NFL, American Football Herren, USA San Francisco 49ers at New Orleans Saints Sep 14, 2025; New Orleans, Louisiana, USA; San Francisco 49ers quarterback Mac Jones (10) passes against the New Orleans...
News

Bericht: Keiner will Mac Jones

  • 03.03.2026
  • 10:07 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Combine Feb 26, 2026; Indianapolis, IN, USA; Oklahoma defensive lineman R Mason Thomas (DL60) runs the 40-yard dash during the NFL Scouting Combine at Lucas Oil S...
News

Gewinner und Verlierer: Talent blamiert sich beim Combine

  • 03.03.2026
  • 08:48 Uhr
January 18, 2026, Foxboro, Massachusetts, USA: A television camera cart sits covered as a light snow falls at Gillette Stadium before the start of an NFL, American Football Herren, USA Divisional R...
News

Bericht: TV-Hammer um NFL-Übertragung

  • 03.03.2026
  • 08:47 Uhr

NFL Combine: Tränen nach Traumzeit! Running Back emotional

  • Video
  • 02:39 Min
  • Ab 0

NFL Combine: Maximales Kult-Potenzial! Experten begeistert

  • Video
  • 02:57 Min
  • Ab 0

NFL Combine: Favoriten für den Draft - "GMFB" macht den Check

  • Video
  • 08:54 Min
  • Ab 0