Die NFL Season 2025 ist beendet. Hier erfahrt ihr alles zum Zeitplan, wo ihr die Postseason-Spiele live sehen könnt und wo ihr Highlights und Liveticker findet.

Die NFL Saison 2025 ist Geschichte. Mit dem Super-Bowl-Gewinn der Seattle Seahawks gegen die New England Patriots durch ein 29:13 steht der Champion fest.

Die Wiederholung der Partie ist am Montag, den 9.2. um 9:30 Uhr im NFL Network auf Joyn zu sehen.

Im Finale der AFC setzten sich Drake Maye und Co gegen die Denver Broncos durch, die sich auf dem Weg dorthin die Buffalo Bills ausgeschaltet hatten.

In der NFC kämpften noch die Seattle Seahawks und die Los Angeles Rams um den Einzug in den Super Bowl. Die Seahawks zogen ins NFC Championship Game ein, indem sie die San Francisco 49ers aus dem Rennen warfen. LA gewann in der Verlängerung gegen die Chicago Bears.