NFL Offseason 2026: So funktioniert der Franchise Tag - es gibt drei Varianten

Bis zum 3. März wird kräftig verhandelt in der NFL. Die Klubs können ihre eigenen Free Agents mit dem Franchise Tag belegen, um diese nicht zu verlieren. ran erklärt die verschiedenen Optionen.

Mit dem Start der Free Agency steht der erste Termin der neuen NFL-Saison an. Die Jagd auf die Free Agents kann beginnen.

Noch stehen nicht alle Free Agents fest. Bis zum 3. März um 22 Uhr MESZ können Teams einen ihrer Stars, dessen Vertrag ausläuft, mit dem Franchise Tag belegen und ihn so an die Franchise binden. Dabei können sich die Teams zwischen drei verschiedenen Optionen entscheiden, um ihre Spieler zu binden oder loszuwerden.

ran stellt die Varianten der Franchise Tags vor: