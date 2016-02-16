- Anzeige -
- Anzeige -
Zahltage für die Free Agents

NFL Offseason 2026: So funktioniert der Franchise Tag - es gibt drei Varianten

  • Aktualisiert: 03.03.2026
  • 21:30 Uhr
  • Florian Puth

Bis zum 3. März wird kräftig verhandelt in der NFL. Die Klubs können ihre eigenen Free Agents mit dem Franchise Tag belegen, um diese nicht zu verlieren. ran erklärt die verschiedenen Optionen.

Mit dem Start der Free Agency steht der erste Termin der neuen NFL-Saison an. Die Jagd auf die Free Agents kann beginnen.

Noch stehen nicht alle Free Agents fest. Bis zum 3. März um 22 Uhr MESZ können Teams einen ihrer Stars, dessen Vertrag ausläuft, mit dem Franchise Tag belegen und ihn so an die Franchise binden. Dabei können sich die Teams zwischen drei verschiedenen Optionen entscheiden, um ihre Spieler zu binden oder loszuwerden.

ran stellt die Varianten der Franchise Tags vor:

- Anzeige -
- Anzeige -

Variante 1: exklusiver Franchise Tag

In diesem Fall darf der Free Agent mit keinem anderen Team verhandeln. Das Jahresgehalt errechnet sich aus dem Durchschnitt der höchsten fünf Gehälter seiner Positionsgruppe aus den vergangenen fünf Jahren. Alternativ beträgt es 120 Prozent des Gehalts des Spielers aus der Vorsaison - je nachdem, welcher Wert höher ausfällt.

- Anzeige -
- Anzeige -

Variante 2: non-exklusiver Franchise Tag

Diese Free Agents dürfen mit anderen Klubs verhandeln. Wird sich der Spieler mit einem Team einig, kann der bisherige Arbeitgeber mit einem identischen Angebot kontern. Sollte es dennoch zu einem Wechsel kommen, erhält die abgebende Franchise zwei Erstrunden-Draftpicks des bietenden Klubs als Gegenleistung.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Variante 3: Transition Tag

Wie beim non-exklusiven Franchise Tag dürfen andere Teams mit dem Spieler verhandeln. Auch hier erhält das bisherige Team die Möglichkeit, mit jedem Angebot mitzuziehen. Allerdings gibt es bei Verlust des Spielers keine Kompensation.

Im Gegensatz zu den beiden Franchise Tags beträgt das garantierte Gehalt hier das Durchschnittseinkommen der bestbezahlten zehn Spieler auf der Position, also eine deutlich günstigere Variante für die Teams.

Egal für welche Variante sich die Teams entscheiden: Das erwartete Gehalt ist von der Positionsgruppe abhängig. Wie hoch die Gehälter sind, variiert.

Auch interessant: NFL: Bears-Center Drew Dalman offenbar vor überraschendem Karriereende

Mehr News aus der NFL
SANTA CLARA, CA - FEBRUARY 08: Seattle Seahawks running back Kenneth Walker III (9) gets away from New England Patriots defensive end Milton Williams (97) during the Seattle Seahawks versus the New...
News

Kein Franchise Tag: Geht der Super-Bowl MVP jetzt zu den Chiefs?

  • 03.03.2026
  • 23:15 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Tennessee Titans at Arizona Cardinals Oct 5, 2025; Glendale, Arizona, USA; Arizona Cardinals quarterback Kyler Murray (1) warms up before their game against the T...
News

Zukunft von Kyler Murray: Cardinals fällen Entscheidung

  • 03.03.2026
  • 22:27 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Green Bay Packers at Chicago Bears Dec 20, 2025; Chicago, Illinois, USA; Chicago Bears center Drew Dalman (52) takes the field before the game against the Green B...
News

Bears-Schock: Offensivsäule beendet Karriere mit 27

  • 03.03.2026
  • 21:48 Uhr
Colts-Quarterback Daniel Jones
News

Colts treffen überraschende Entscheidung bei Daniel Jones

  • 03.03.2026
  • 21:19 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Combine Feb 26, 2026; Indianapolis, IN, USA; Oklahoma defensive lineman R Mason Thomas (DL60) runs the 40-yard dash during the NFL Scouting Combine at Lucas Oil S...
News

Gewinner und Verlierer: Talent blamiert sich beim Combine

  • 03.03.2026
  • 20:43 Uhr

NFL: Jetzt wird's schmutzig! Cardi B teilt gegen Ex Stefon Diggs aus

  • Video
  • 01:26 Min
  • Ab 0
New England quarterback Drake Maye (10) drops back to pass during an NFL, American Football Herren, USA Divisional round playoff game against the Houston Texans at Gillette Stadium in Foxborough, M...
News

NFL Playoffs: Wer zeigt Super Bowl 2026? TV-Übertragung, Livestream und Ticker

  • 03.03.2026
  • 15:20 Uhr
Sport Themen der Woche KW09 Sport Bilder des Tages NFL, American Football Herren, USA Combine Mar 2, 2025; Indianapolis, IN, USA; Iowa offensive lineman Connor Colby (OL06) during the 2025 NFL Scou...
News

NFL-Saison geht los: Alle Infos zum Scouting Combine

  • 03.03.2026
  • 15:20 Uhr
NFL in Madrid
News

NFL: Heimteam für Spiel in Madrid steht fest

  • 03.03.2026
  • 14:28 Uhr
Stroud Young

5th-Year-Options: So viel wären die Verträge wert

  • Galerie
  • 03.03.2026
  • 14:17 Uhr