Es ist Zeit für Entscheidungen in der NFL: Die Teams dürfen für Spieler mit auslaufendem Vertrag den Franchise Tag vergeben. Welche Franchises machen davon Gebrauch? ran begleitet das Geschehen im Ticker. Das Basteln an den NFL-Kadern ist bereits in der Offseason in vollem Gange. Gängige Prozedur vor der Free Agency: das Vergeben des Franchise Tags. Welche Arten von Franchise Tags es gibt und was sie bedeuten, erklären wir hier. ran fasst alle fixen News und die Gerüchte im Ticker zusammen.

+++ Update, 03.03., 21:12 Uhr: Colts geben Daniel Jones den Transition Tag +++ Die Indianapolis Colts haben eine überraschende Entscheidung bei Daniel Jones getroffen. Der Quarterback wird getaggt - allerdings nicht mit dem Franchise Tag, sondern mit dem Transition Tag. Dieser ist 37,83 Millionen Dollar wert und damit sechs Millionen Dollar günstiger als der Franchise Tag. Im Gegenzug hat Jones die Möglichkeit, weiter mit anderen Teams zu verhandeln und ein offizielles Angebot zu unterschreiben. Die Colts wiederum können dieses Angebot dann matchen, also gleichziehen. Sollten sie sich allerdings dagegen entscheiden, würden sie - im Gegensatz zum non-exclusive Franchise Tag - keine Kompensation erhalten, wenn Jones die Franchise verlässt. Durch den Tag für Jones ist zudem auch klar, dass Wide Receiver Alec Pierce Free Agent wird. Ein Team kann nur einen Tag vergeben, dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen Franchise Tag oder um einen Transition Tag handelt. Auch interessant: NFL: Bears-Center Drew Dalman offenbar vor überraschendem Karriereende

+++ Update, 03.03., 20:55 Uhr: Bengals taggen Hendrickson nicht +++ Die Cincinnati Bengals entscheiden sich gegen den Franchise Tag bei Pass Rusher Trey Hendrickson. Das berichtet das "NFL Network". Damit wird auch der 31-Jährige Free Agent und kann sich sein neues Team völlig frei aussuchen.

Allerdings kommt Hendrickson aus einem verletzungsgeplagten Jahr, nach zwei überragenden Saisons 2023 und 2024 mit jeweils 17,5 Sacks verbuchte er in der Vorsaison nur vier Sacks in sieben Einsätzen.

+++ Update, 03.03., 18:26 Uhr: Kenneth Walker bekommt keinen Tag und wird Free Agent +++ Die Seattle Seahawks verzichten darauf, ihren Running Back Kenneth Walker vor Ablauf der heutigen Frist mit dem Franchise Tag zu belegen. Das berichtet "ESPN". Damit wird der Super Bowl MVP zum Start des offiziellen Ligajahres am 11. März offiziell Free Agent. Walker dürfte das Interesse zahlreicher Teams wecken, der 25-Jährige ist nach dem Jets-Tag für Breece Hall der sportlich mit Abstand attraktivste Running Back auf dem Markt.

+++ Update, 03.03., 17:21 Uhr: Jets taggen Breece Hall +++ Die Entscheidung ist gefallen, und sie kommt nicht wirklich überraschend: Die New York Jets haben Running Back Breece Hall mit dem Franchise Tag ausgestattet. Damit ist der neben Super Bowl MVP Kenneth Walker spannendste Spieler seiner Position vom Markt. Der Franchise Tag bei Running Backs ist rund 14,3 Millionen Dollar wert. Beide Seiten seien Berichten zufolge aber weiterhin bestrebt, einen langfristigen Deal auszuhandeln. Die Frist dafür läuft bis 15. Juli. Haben sich beide Seiten bis dahin nicht geeinigt, muss Hall entweder den Tag unterschreiben oder die Saison aussetzen. Der 24 Jahre alte Hall ist der dritte Spieler der laufenden Offseason, der den Franchise Tag erhält. Zuvor wurden Wide Receiver George Pickens von den Dallas Cowboys und Tight End Kyle Pitts von den Atlanta Falcons mit dem Tag belegt. Hall kommt aus seiner individuell besten Saison der Karriere, 2025 knackte er erstmals die 1000-Yards-Marke am Boden.

+++ Update, 03.03., 14:22 Uhr: Frist läuft heute ab +++ Die Frist für die Vergabe des Franchise Tags endet heute um 22 Uhr deutscher Zeit. Der Franchise Tag bindet den Spieler für eine weitere Saison an sein aktuelles Team. Die Höhe des Franchise Tags orientiert sich an den fünf höchsten Gehältern auf der jeweiligen Position. Wer nicht getaggt wird, wird ein Unrestricted Free Agent. Bislang wurden zwei Spieler mit dem Franchise Tag belegt: Tight End Kyle Pitts von den Atlanta Falcons und Wide Receiver George Pickens von den Dallas Cowboys. Weitere Kandidaten für einen Franchise Tag: Tyler Linderbaum (Baltimore Ravens), Trey Hendrickson (Cincinnati Bengals), Alec Pierce (Indianapolis Colts), Odafe Oweh (Los Angeles Chargers), Jaylinn Hawkins (New England Patriots), Breece Hall (New York Jets), Jaelan Phillips (Philadelphia Eagles), Kenneth Walker III (Seattle Seahawks).

+++ Update, 03.03., 06:36 Uhr: Colts wollen Franchise Tag für Daniel Jones vermeiden +++ Am heutigen Dienstag um 22 Uhr endet die Frist für die Vergabe der Franchise Tags, bis dahin müssen sich Teams entschieden haben, ob und an welchen Spieler sie die Tags vergeben wollen. Der offensichtliche Kandidat bei den Indianapolis Colts ist Quarterback Daniel Jones. Allerdings wollen die Colts dieses Szenario unbedingt vermeiden. Das berichtet Adam Schefter. Demnach wollen die Colts lieber Wide Receiver Alec Pierce den Franchise Tag geben. Aktuell bahnt sich mit keinem von beiden eine Vertragsverlängerung an. Ob Pierce oder Jones oder am Ende beide in die Free Agency gehen, ist aktuell mehr als offen.

+++ Update, 27.02., 17:41 Uhr: George Pickens bekommt Franchise Tag bei Cowboys +++ Die Dallas Cowboys haben Wide Receiver George Pickens mit dem Franchise Tag versehen. Das bindet den 24-Jährigen noch mindestens für die nächste Saison an die Texaner. Dabei wurde die Non-Exclusive-Variante gewählt, welche es Pickens ermöglicht, während der Free Agency auch mit anderen Franchises zu verhandeln. Zu den Cowboys war er erst vor der vergangenen Saison gekommen. In diesem Jahr gelangen ihm Höchstwerte für gefangene Bälle (93), Yards (1.429) und Touchdowns (9), was auch zu seiner ersten Pro-Bowl-Berufung führte. Aktuell würde der Franchise Tag dem Pass-Empfänger rund 28 Millionen US-Dollar einbringen. Ein langfristiger Deal wird aktuell verhandelt.

+++ Update, 24.02., 23:34 Uhr: Offiziell! Falcons verpassen Kyle Pitts Franchise Tag +++ Nun ist es offiziell: Die Atlanta Falcons haben Star-Tight-End Kyle Pitts mit dem Franchise Tag versehen. Pitts erhielt den Non-Exclusive Franchise Tag, was bedeutet, dass der 25-Jährige mit anderen Teams verhandeln darf. Sollte sich Pitts aber mit einem anderen Team auf einen Vertrag einigen, hätten die Falcons fünf Tage Zeit, ihm ein Angebot in gleicher Höhe vorzulegen. In der Franchise-Geschichte der Falcons ist Pitts der überhaupt erst vierte Spieler, der mit einem Franchise Tag versehen wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt sei dies die richtige Entscheidung, sagte General Manager Ian Cunningham: "Wir sind nicht daran interessiert, wirklich gute Spieler gehen zu lassen."

+++ Update, 23.02., 19:07 Uhr: Falcons wollen Kyle Pitts halten +++ Die Atlanta Falcons haben wohl ihren Star-Tight-End Kyle Pitts mit dem Franchise Tag versehen. Damit würden sie einen Schlüsselspieler binden und sicherstellen, ihn nicht als Free Agent zu verlieren. Pitts wurde 2021 an vierter Stelle im NFL-Draft von den Atlanta Falcons ausgewählt. In der vergangenen Saison legte er die beste Saison seiner jungen NFL-Karriere hin. Insgesamt fing er 88 Bälle für 928 Yards und fünf Touchdowns. Das veranlasst die Falcons laut NFL-Insider Ian Rapoport, ihn mit dem Franchise Tag zu versehen.

