"Wir sind stolze Männer in diesem Geschäft. Wir wollen gewinnen und wir wollen zeigen, dass wir zu etwas fähig sind. Das gilt für mich genauso wie für die Spieler. Würde ich es gerne tun? Ja. Aber auch wenn es nie dazu kommen sollte, ist das für mich in Ordnung", zitiert "CBS" den 64-Jährigen.

Doch bei der Besetzung der vakanten Cheftrainer-Posten in der NFL ging Spagnuolo trotz aller Erfolge einmal mehr leer aus. Bei keinem Team sprach Sapagnuolo für ein Job-Interview vor. Seine Hoffnung auf eine Anstellung als Head Coach will Spagnulo allerdings nicht aufgeben.

Seit 2019 ist Steve Spagnuolo Defensive Coordinator bei den Kansas City Chiefs. Mit Head Coach Andy Reid gewann "Spag" drei Super-Bowl-Ringe. Einen weiteren gewann er zuvor bei den New York Giants. Damit ist er der einzige Defensive Coordinator, dem das bisher gelang.

Spagnuolo legt sein Schicksal in Gottes Hand

"Ich lege diese Dinge in Gottes Hände. Wenn es sein Wille ist, ein anderes Team und junge Männer zu führen, zu betreuen und zu lehren - worum es beim Coaching geht - dann werde ich mich voll und ganz darauf einlassen. Wenn nicht, dann bin ich so gesegnet, dass ich diesen Job habe und mit den Leuten arbeiten kann, mit denen ich zusammenarbeite", so der Coordinator weiter.

Könne er sich vielleicht sogar eine Nachfolger von KC-Head-Coach Andy Reid vorstellen? Vorerst wolle Spagnuolo davon nichts wissen: "Das soll wohl ein Witz sein. Es bereitet mir keine schlaflosen Nächte, aber die Antwort auf die Frage wäre ein 'Ja', aber wenn es nie passiert, ist es für mich in Ordnung."