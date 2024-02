NFL-Rücktritt? Jason Kelce unentschlossen: "Ich trainiere weiterhin"

Anzeige

Seit dem Playoff-Aus der Philadelphia Eagles ranken sich Gerüchte über das Karriereende von Jason Kelce. Doch nun macht der Center den Fans Hoffnung auf eine Rückkehr zur neuen Saison.

Hört er auf? Oder doch nicht? Nach der Pleite der Philadelphia Eagles in der Wild Card Round der NFL-Playoffs gegen die Tampa Bay Buccaneers berichteten US-Medien Anfang Januar über ein Karriereende von Jason Kelce.

So hieß es, Kelce hätte seinen Teamkollegen in der Kabine mitgeteilt, in den Ruhestand gehen zu wollen.

Emotionale Bilder des langjährigen Centers gingen um die Welt. Nun wird klar: Der 36-Jährige hat noch überhaupt keine Entscheidung über seine Zukunft in der besten Football-Liga der Welt getroffen.

"Ich weiß es nicht. Ich versuche gerade, es herauszufinden. Im Moment schaue ich mir verschiedene Möglichkeiten an, falls ich in den Ruhestand gehe", sagte Kelce im "Superfly"-Podcast. "Ich trainiere weiterhin und bleibe in Form, falls ich wieder spielen sollte."