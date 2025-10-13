Brian Branch und JuJu Smith-Schuster geraten nach dem Spiel der Detroit Lions bei den Kansas City Chiefs aneinander. Die NFL hat jetzt das Strafmaß bekanntgegeben, gegen das zunächst Einspruch eingelegt wurde - nun ist die Entscheidung offiziell! Der Nachschlag nach dem Sunday Night Game zwischen den Kansas City Chiefs und den Detroit Lions hat ein Nachspiel. Nach einer schnellen Untersuchung hat die NFL das Strafmaß bekannt gegeben. Brian Branch wird von der Liga offiziell für ein Spiel gesperrt. Der Lions-Safety war er erst im September wegen eines Griffs in die Face-Maske und unsportlichen Verhaltens zu einer Strafe von 23.186 US-Dollar verurteilt worden. Die Lions und Brian Branch haben dagegen zunächst Einspruch eingelegt. Nun ist die Entscheidung nach einer erneuten Anhörung am Mittwoch offiziell bestätigt worden.

