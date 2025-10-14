Die Buffalo Bills haben nach ihrem guten Saisonstart völlig den Faden verloren. Gut war der Auftakt jedoch nur auf dem Papier. Diese Bills sind aktuell nur ein Pretender. Ein Kommentar. Von Kai Esser Was für einen Unterschied zwei Wochen in der NFL doch machen können. Nach Woche vier waren die Buffalo Bills das letzte verbliebene Team ohne Niederlage in der AFC. Dass die East Division der Franchise gehören würde, daran hatte eigentlich niemand Zweifel. Die Highlights der NFL auf Joyn Und nun? Zwei Wochen und ein Mini-Reality-Check später scheinen die Bills am vorläufigen Tiefpunkt angekommen zu sein, sogar die Tabellenführung in der Division ist weg. Denn eins machen die ersten vier Spiele und vor allem die letzten zwei Spiele deutlich: Die Bills sind aktuell nicht im Ansatz ein Contender.

Buffalo Bills - oder eher: Die Buffalo Allens? Freilich, die NFL scheint im Jahr 2025 so ausgeglichen wie fast nie zu sein. Der Spruch "Jeder kann jeden schlagen" ist in dieser Saison so wahr wie selten. Allerdings unterscheiden sich die Bills in einem Aspekt von anderen guten Teams: Abgesehen von ihrem Quarterback Josh Allen können sie keine Position vorweisen, auf der sie überragend sind.

Aktuell sind die Bills darauf angewiesen, dass Allen ihnen Spiele mit seinen unglaublichen Fähigkeiten gewinnt. Das ist - Stand jetzt - der einzige Way to Win für die Bills. Und das ist weder nachhaltig, noch gesund, noch hat jemals ein Team so in irgendeinem Sport irgendwas gewonnen. Zur Wahrheit gehört auch: Der Receiving Corps und die Offensive Line der Bills sind maximal durchschnittlich, aber das geht anderen Teams genau so, die aktuell besser performen. Nur als Beispiel: In den Woche eins bis vier unterlief dem amtierenden MVP nur eine Interception. In den vergangenen beiden Partien waren es gleich drei, insgesamt waren es sechs (!) Turnover der Bills. Logisch, so gewinnt man als Team keine Spiele, aber kein Mannschaftsteil der Bills kann das Team retten oder auf seine Schultern nehmen, wenn Allen nicht liefert.

Buffalo Bills: Bilanz der bisherigen NFL-Gegner spricht Bände In den ersten vier Spielen hat der 29-Jährige geliefert. Aber gegen wen? Die Baltimore Ravens, New York Jets, Miami Dolphins und New Orleans Saints. Diese vier Teams stehen nach Woche sechs bei einer kombinierten Bilanz von 3-21. Noch Fragen? Kaum kamen mit den New England Patriots (20:23) und den Atlanta Falcons (14:24) zwei Teams, die derzeit eine positive Bilanz haben, bekommen die Mannen aus Orchard Park Probleme. Freilich, Running Back James Cook ist gut, aber seine auf den ersten Blick starken Statistiken (626 Scrimmage Yards und fünf Touchdowns) lassen sich auf den zweiten Blick richtig einordnen. In den drei Spielen gegen eine überdurchschnittliche Run Defense verbuchte er insgesamt nur 180 Rushing Yards. Das ist okay - aber die Bills brauchen aktuell mehr als "okay", um kompetitive Spiele zu gewinnen.

