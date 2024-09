Anzeige

Christian McCaffrey ist in der NFL eine Ausnahmeerscheinung. Der Running Back der San Francisco 49ers erzielt seine Touchdowns regelmäßig über den Boden und auch oft durch die Luft. Das will er noch viele Jahre machen.

Mit seiner Unterschrift unter einen neuen Vertrag hat Christian McCaffrey in diesem Sommer ein Statement gesetzt. Kurz vor seinem 28. Geburtstag verlängerte der Star-Running-Back bei den San Francisco 49ers bis 2027. Wenn jene Saison mit dem Super Bowl LXI endet, ist er 30 Jahre alt.

Es soll aber nicht sein letzter Kontrakt in der NFL sein. Dass verdeutlichte "CMC", der vor wenigen Wochen seine Partnerin Olivia Culpo heiratete, in einem Gespräch mit dem Portal "rg.org" und setzte damit ein weiteres Statement vor seiner achten Saison in der Liga.

Auf die Frage, ob er auch bis Mitte 30 spielen könnte, antwortete McCaffrey: "Absolut. Ich setze mir nie Grenzen. Ich schaue immer, wie ich mich fühle und ich fühle mich fantastisch. Ich fühle mich großartig."

Er schaue auf Running Backs, die älter sind als er selbst, bereits in ihren 30ern. Als Beispiele nennt er Derrick Henry und Raheem Mostert, die "Pro Bowler und All-Pro-Kaliber" seien. Daher stellt McCaffrey fest: "Ich denke absolut, dass man so lange spielen kann, wie man will."

Gerade Karrieren von Running Backs gelten in der modernen NFL als kurzlebig, weil sie sich mit Ball im Arm ins Getümmel stürzen, diverse Hits einstecken und zugleich schnell auf den Beinen und wendig sein müssen. Mit Todd Gurley hielt es ein dreimaliger Pro-Bowler und der Offensive Player of the Year 2017 gerade mal sechs Jahre in der Liga aus.