NFL: San Francisco 49ers und Brandon Aiyuk wohl vor Einigung

Seit geraumer Zeit beschäftigt die Saga zwischen Brandon Aiyuk und den San Francisco 49ers die NFL. Nun steht wohl eine Einigung bevor.

Kommt die Saga rund um Brandon Aiyuk bei den San Francisco 49ers zu einem Ende? Laut "NFL Network" stehen der Wide Receiver und die NFL-Franchise kurz vor der Einigung über eine langfristige Vertragsverlängerung.

Demnach sollen sich die beiden Parteien bereits auf die ersten drei Jahre einer möglichen Verlängerung geeinigt haben. So soll lediglich das vierte und letzte Jahr Gegenstand von Diskussionen sein.

Aiyuk möchte offenbar, dass an jenem vierten Jahr, welches nicht garantiert sein soll, Änderungen vorgenommen werden, das berichtet "NBC Sports Bay Area".

Bereits Anfang der Woche hatte "NFL Network" vermeldet, dass der Receiver und sein Team "nicht so weit auseinander liegen". So müsse lediglich ein Punkt in den Verhandlungen "ausgebügelt" werden.