NFL: Cincinnati Bengals müssen spektakuläre Stadionpläne wohl verwerfen

Die Studie untersuchte mehrere mögliche Entwürfe für eine Überdachung, die es ermöglichen würde, neben NFL-Spielen auch weitere Veranstaltungen in dem Stadion durchzuführen.

Doch ein Dome wird wohl in absehbarer Zeit nicht aus der derzeit nur teilweise überdachten Arena. Denn zwei der zuständigen Kommissare seien dem Bericht zufolge zu der Erkenntnis gekommen, dass die veranschlagten Kosten zu hoch seien.

Die Bengals haben das Stadion derzeit nur gemietet. Bis Juni 2025 müssen sie sich entscheiden, ob sie die erste von zwei fünfjährigen Verlängerungen des Mietvertrags in Anspruch nehmen wollen.

Bengals investierten kürzlich 120 Millionen Dollar

Wirklich wahrscheinlich ist dieses Szenario allerdings nicht. Schließlich hat die Franchise erst in der vergangenen Offseason 120 Millionen Dollar in die Modernisierung des Stadions gesteckt.

"Die Bengals investieren weiterhin in unsere Zukunft hier in Cincinnati", hatte damals die geschäftsführende Vize-Präsidentin Katie Blackburn in einem Statement gesagt.

Weiter hieß es: "Wir haben das Glück, ein großartiges Stadion zu haben, und wir sind stolz darauf, in dieses großartige Objekt zu investieren, um es zu einer erstklassigen Einrichtung zu machen.“