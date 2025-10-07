NFL: Cincinnati Bengals traden nach Burrow-Verletzung für neuen Quarterback

Die Cincinnati Bengals erleben bisher eine Seuchensaison in der NFL. Nach der Verletzung von Joe Burrow hat die Franchise jetzt auf dem Trade-Markt zugeschlagen und einenen neuen Quarterback verpflichtet. Die Cincinnati Bengals lassen nichts unversucht auf der wichtigsten Position: Die Bengals traden für Quarterback Joe Flacco von den Cleveland Browns. Das berichten die NFL-Insider Ian Rapoport und Tom Pelissero übereinstimmend.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Der 40 Jahre alte Spielmacher dürfte damit der neue Starting Quarterback der Bengals werden. Superstar Joe Burrow fällt noch einige Zeit mit einer Zehenverletzung aus. Vertreter Jake Browning konnte zuletzt nicht überzeugen. Cincinnati tradet im Gegenzug einen Fünftrundenpick für den Routinier nach Cleveland. Dafür schicken die Browns einen weiteren Sechstrundenpick zu den Bengals.

Anzeige

Joe Flacco: Bei den Cleveland Browns gebenched Flacco wurde vor dem Wechsel nach Cincinnati nach vier Einsätzen in dieser Saison bei den Browns durch Rookie Dillon Gabriel ersetzt. Bis dahin hatte Flacco für 815 Yards und zwei Touchdowns, aber auch sechs Interceptions geworfen. Bis zum Wechsel auf der Spielmacher-Position vor Week 5 gehörte die Offense der Browns mit Flacco als Signal Caller zum schlechtesten, was die NFL zu bieten hatte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFL - Injury Update der Saison 2025: Los Angeles Chargers lange ohne Omarion Hampton 1 / 11 © Imagn Images Omarion Hampton (Los Angeles Chargers)

Die Los Angeles Chargers müssen mindestens vier Wochen auf Running Back Omarion Hampton verzichten. Der Rookie verletzte sich gegen die Washington Commanders am linken Fuß und wurde auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Als er am Sonntag das Stadion verließ, hatte er einen Stützschuh an. © Imagn Images Antonio Gibson (New England Patriots)

Für Antonio Gibson endete das Spiel bei den Buffalo Bills vorzeitig und schmerzhaft. Bei einem Kickoff-Return im zweiten Viertel verletzte sich der Running Back der New England Patriots schwer am Knie und musste mit Tränen in den Augen das Feld verlassen. Der 27-Jährige ist einer der besten Kickoff-Returner seines Teams. Mittlerweile hat sich bestätigt: Gibson riss sich das Kreuzband, er wird 2025 nicht mehr spielen. © Imagn Images Brock Bowers (Las Vegas Raiders)

Die Las Vegas Raiders mussten im Auswärtsspiel bei den Indianapolis Colts am Sonntagabend auf Star-Tight-End Brock Bowers verzichten. Der 22-Jährige konnte aufgrund einer Knieverletzung die komplette Woche nicht trainieren und wurde rund 90 Minuten vor Spielbeginn offiziell als inaktiv eingestuft. Damit fehlte Quarterback Geno Smith eine seiner wichtigsten Anspielstationen. © IMAGO/Imagn Images Lamar Jackson (Baltimore Ravens)

Rückschlag für die Ravens! Star-Quarterback Lamar Jackson fiel in Week 5 gegen die Houston Texans aus. Der zweimalige MVP konnte auch am Freitag wegen einer Oberschenkelverletzung nicht trainieren. Für ihn übernahm Backup Cooper Rush. Jackson verletzte sich in der Vorwoche im Spiel gegen die Chiefs, seine genaue Ausfallzeit ist unklar. © UPI Photo Terry McLaurin (Washington Commanders)

Terry McLaurin verpasste nach dem Spiel gegen die Atlanta Falcons auch das Duell mit den Los Angeles Chargers. Er hatte sich in Woche 3 gegen die Raiders bei einem Catch am rechten Oberschenkel verletzt und ist noch nicht wieder einsatzbereit. Allerdings hat er schon wieder mit leichten Trainingseinheiten begonnen. © IMAGO/ZUMA Press Wire Bucky Irving (Tampa Bay Buccaneers)

Rückschlag für die "Bucs"! Running Back Bucky Irving verpasste die Partie in Week 5 gegen die Seattle Seahawks. Berichten zufolge könnte der 23-Jährige auch in Week 6 ausfallen, aber die Buccaneers haben ihn für dieses Spiel noch nicht abgeschrieben. Bis zur Rückkehr muss Rachaad White den größten Workload übernehmen. © IMAGO/Imagn Images Chuba Hubbard (Carolina Panthers)

Auch die Panthers mussten in Week 5 auf ihren Starting Running Back verzichten. Chuba Hubbard konnte aufgrund einer Wadenverletzung nicht gegen die Miami Dolphins auflaufen. Der 26-Jährige wurde vergangene Woche bereits als fraglich gelistet und hatte dennoch gegen die New England Patriots gespielt, aber konnte die folgende Woche nicht trainieren. © Imagn Images CeeDee Lamb (Dallas Cowboys)

CeeDee Lamb fiel auch für das Gastspiel bei den New York Jets aus. Der Receiver der Dallas Cowboys zog sich beim Spiel in Woche 3 gegen die Chicago Bears eine Sprunggelenksverletzung am linken Fuß zu. Cowboys-Besitzer Jerry Jones erklärte, dass die Verletzung nicht so schwer sei wie befürchtet, ein genaues Datum für seine Rückkehr aber noch unklar sei. © 2025 Getty Images Kyle Hamilton (Baltimore Ravens)

Die Verletzungsprobleme der Baltimore Ravens werden immer größer. Neben Quarterback Lamar Jackson fiel auch Safety Kyle Hamilton aus. Auch Patrick Ricard musste passen. © 2025 Getty Images Travon Walker (Jacksonville Jaguars)

Bittere Nachricht für die Jaguars: Pass Rusher Travon Walker zog sich beim Sieg gegen die 49ers eine Verletzung am Handgelenk zu und musste operiert werden. Beinahe unglaublich, aber: Walker könnte exakt eine Woche danach im Monday Night Game gegen die Chiefs trotzdem auflaufen. Head Coach Liam Coen teilte mit, der Nummer-1-Pick von 2022 werde von Tag zu Tag evaluiert. © IMAGO/Imagn Images Jakob Johnson (Houston Texans)

Die Texans haben Fullback Jakob Johnson auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Der 30-Jährige verletzte sich in Week 3 bei der Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars am Oberschenkel und konnte die ganze Woche nicht trainieren. Damit fällt Johnson zumindest die folgenden vier Partien aus und könnte frühestens gegen die Denver Broncos Anfang November auf den Platz zurückkehren.