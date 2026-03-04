Pass Rusher Trey Hendrickson hat sich mit einer emotionalen Botschaft von den Fans der Cincinnati Bengals verabschiedet. Dabei nutzte er einen vielsagenden Track der Band Nickelback. Von Mike Stiefelhagen Trey Hendrickson ist ein Free Agent. Damit auch einer der wertvollsten auf dem dem aktuellen Markt. Das Theater der letzten Jahre findet sein jähes Ende. Der Defensive End war trotz seiner Liebe zur Stadt auf Dauerkriegsfuß mit den Cincinnati Bengals, einen Franchise Tag erhielt er nicht. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Wie geht es weiter mit Super Bowl MVP Kenneth Walker? Der 31-Jährige war ein zentraler Bestandteil des NFL-Teams, das in diesem Jahrzehnt zweimal das AFC Championship-Game erreichte. Er war in der vergangenen Saison jedoch häufiger verletzt und kam lediglich in sieben Spielen zum Einsatz. Dabei verbuchte er vier Sacks sowie elf Tackles. Auf Instagram nahm er untermalt von der Musik der Rockband Nickelback Abschied.

Cincinnati Bengals verlieren ein Gesicht des Teams Hendricksons Abschiedsbotschaft via Social Media an die Organisation, Mitspieler und Fans lautete: "Danke für die Möglichkeit das Spiel, das ich liebe, auf höchstem Niveau spielen zu dürfen. Die vergangenen fünf Jahre waren geprägt von großen Siegen und schweren Niederlagen, von persönlichen Erfolgen und demütigenden Herausforderungen." Weiter schrieb Hendrickson, er sei "immer stolz gewesen und werde es immer sein", das Trikot der Bengals getragen und damit die Geschichte des Teams repräsentiert zu haben. Er betonte wie prägend die Zeit in Cincinnati für ihn gewesen sei. Besonders hob er die Unterstützung der Fans hervor: "Ihr habt den 'Jungle' zum Beben gebracht, wenn ich Quarterback nach Quarterback gejagt habe. Diese Momente werde ich für immer in Erinnerung behalten."

Die Hingabe der Stadt und ihrer Anhänger habe es ihm leicht gemacht, "alles auf dem Feld zu lassen", schrieb Hendrickson. Abschließend erklärte er: "Cincinnati ist meine Heimat - jetzt und für immer." Dazu der Nickelback-Song: "If today was your last day". Ein Rock-Song mit Motivationscharakter. Jeder Tag sei ein Geschenk und kein garantiertes Recht. Man soll Freunde schätzen und Feinden vergeben.

