NFL: Miami Dolphins bald wertvollste Franchise der Liga?

Trotz des Verkaufs behält Ross die volle Kontrolle über die Dolphins und hat betont, dass er plant, die Franchise langfristig an seine Familie zu vererben. Lin Bin, Mitbegründer des Smartphone-Herstellers Xiaomi, steigt damit als Minderheitsgesellschafter ein und bringt frisches Kapital.

Miami-Dolphins -Eigentümer Stephen Ross hat ein Prozent seiner Franchise-Anteile an den chinesischen Tech-Milliardär Lin Bin verkauft. Der Deal basiert auf einer Gesamtbewertung des Teams von 12,5 Milliarden US-Dollar, was Ross für ein Prozent also einen Erlös von 125 Millionen Dollar einbringt.

Die Miami Dolphins könnten bald die wertvollste Franchise der Liga sein. Zumindest, wenn man hochrechnet, was ein aktueller Verkauf von Anteilen bedeutet.

NFL: Steigern die Dolphins den Wert der Seattle Seahawks?

Dieser Verkauf markiert einen neuen Höchststand in der Bewertung von NFL-Teams und unterstreicht den boomenden Markt für Sportfranchises.

Bereits zuvor hatte Ross im Jahr 2023 rund 13 Prozent der Anteile zu einer Bewertung von 8,1 Milliarden Dollar abgestoßen, was zeigt, wie rasant der Wert der Dolphins gestiegen ist.

Der aktuelle Deal könnte weitreichende Auswirkungen haben, etwa auf den geplanten Verkauf der Seattle Seahawks, deren Wert derzeit zwischen neun und elf Milliarden Dollar oder höher geschätzt wird.

Im Vergleich zu anderen Top-Franchises der Liga positioniert sich Miami damit ganz oben: Die Dallas Cowboys gelten derzeit als wertvollstes NFL-Team mit einer Bewertung von rund 13 Milliarden Dollar.