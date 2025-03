Stattdessen steht derzeit wohl eine andere Option im Raum: Hendrickson zieht laut Berichten von "ESPN" in Erwägung, die gesamte Saison auszusitzen, um einen neuen Vertrag auszuhandeln.

NFL: Trey Hendrickson droht Cincinnati Bengals mit Streik

Es sieht also so aus, als herrsche momentan kompletter Stillstand in den Verhandlungen.

Hendrickson hat in Cincinnati noch Vertrag für die kommende Saison. Sein Basisgehalt liegt 2025 bei 15,8 Millionen US-Dollar. Das ist dem Defensive End zu wenig.

Doch ein Holdout - und dann noch über die gesamte Saison - ist ein enormes Risiko. Zumal Hendrickson nach der Saison 2025 31 Jahre alt wäre.

Entschieden ist noch nichts und klar ist auch, dass Hendrickson durch seine Warnung eines potenziellen Holdouts Druck auf die Bengals-Verantwortlichen ausüben möchte.

Diese sind nun offenbar an der Reihe, ihrem Pass Rusher ein neues Angebot zu unterbreiten, sofern sie ihn langfristig halten möchten.