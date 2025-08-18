Dillon Gabriel kommentierte seine Preseason-Leistung in eine doppeldeutige Richtung. Jetzt stellt der Browns-Quarterback klar, dass dies kein Angriff auf Mitspieler Shedeur Sanders war. von Mike Stiefelhagen In Woche zwei der Preseason siegten die Cleveland Browns 22:13 über die Philadelphia Eagles. Neben Tyler Huntley durfte sich auch Dillon Gabriel präsentieren. Nach dem Spiel kommentierte er seine Situation: "Es gibt die Entertainer und die Wettkämpfer, das verstehe ich. Mein Job ist es, mich zu messen und das ist was ich tue. Das ist etwas, an das ich mich gewöhne. Ich möchte ein Umfeld schaffen, in dem wir alle unser Bestes abrufen können". Ausgewählte Spiele der NFL-Preseason LIVE und im RELIVE auf Joyn Die Differenzierung zwischen "Entertainern" und "Wettkämpfern" wurde im Netz schnell auf Shedeur Sanders bezogen, da dieser seit seinem Draft viel Aufmerksamkeit erregte, bei der es nicht nur um seine Leistungen auf dem Feld ging. Doch Gabriel stellte jetzt extra nochmal klar, dass seine Aussage so nicht gemeint war.

Cleveland Browns: Gabriel erklärt Entertainer-Aussage Gabriel missfiel, dass seine Aussage aus dem Kontext gerissen so verbreitet wurde und wollte die Dinge in einer Presserunde gerade rücken: "Ihr alle in diesem Raum seid Entertainer. Und ihr habt einen Job zu erledigen, das respektiere ich. Ich bin ein Wettkämpfer, also habe ich auch einen Job zu erledigen. Und so lebe ich auch und das habe ich definitiv auch mehrere Male vorher so klar gemacht. Es ist kein neues Zitat." Der 24 Jahre alte Drittrundenpick meinte mit "Entertainern" Journalisten und Content Creator. NFL-Spieler hatte er demnach mit seiner Aussage nicht gemeint: "In erster Linie geht es mir um das Team und das Miteinander. Ich würde so einen Kommentar niemals bringen. Ich habe schon früher den Vergleich mal gebracht und das macht es so interessant". Die Highlights zum Spiel Browns at Eagles hier auf Joyn Gabriel abschließend: "Ich erkläre es nochmal, für mich seid ihr alle die Entertainer. Ein Wettkämpfer ist jemand wie ich, zusammen mit meinen Mitspielern. Wir haben beide Jobs zu erledigen, das ist alles". Die vergangenen Tage waren für Gabriel ohnehin ein Auf und Ab. Beim Browns-Debüt gelangen ihm 13 von 18 Pässen für 143 Yards. Aber eben auch zwei Turnover (eine Interception und ein Fumble).

