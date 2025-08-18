Anzeige
American Football

NFL - Cleveland Browns: Dillon Gabriel stellt möglichen Diss gegen Shedeur Sanders klar

  • Veröffentlicht: 18.08.2025
  • 08:39 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Dillon Gabriel kommentierte seine Preseason-Leistung in eine doppeldeutige Richtung. Jetzt stellt der Browns-Quarterback klar, dass dies kein Angriff auf Mitspieler Shedeur Sanders war.

von Mike Stiefelhagen

In Woche zwei der Preseason siegten die Cleveland Browns 22:13 über die Philadelphia Eagles. Neben Tyler Huntley durfte sich auch Dillon Gabriel präsentieren.

Nach dem Spiel kommentierte er seine Situation: "Es gibt die Entertainer und die Wettkämpfer, das verstehe ich. Mein Job ist es, mich zu messen und das ist was ich tue. Das ist etwas, an das ich mich gewöhne. Ich möchte ein Umfeld schaffen, in dem wir alle unser Bestes abrufen können".

Die Differenzierung zwischen "Entertainern" und "Wettkämpfern" wurde im Netz schnell auf Shedeur Sanders bezogen, da dieser seit seinem Draft viel Aufmerksamkeit erregte, bei der es nicht nur um seine Leistungen auf dem Feld ging.

Doch Gabriel stellte jetzt extra nochmal klar, dass seine Aussage so nicht gemeint war.

Anzeige
Anzeige
imago images 1065166486

Die NFL Preseason 2025 LIVE im Stream auf Joyn!

Ausgewählte Spiele der NFL Preseason können über Joyn auf dem NFL Network verfolgt werden.

Anzeige
Anzeige

Cleveland Browns: Gabriel erklärt Entertainer-Aussage

Gabriel missfiel, dass seine Aussage aus dem Kontext gerissen so verbreitet wurde und wollte die Dinge in einer Presserunde gerade rücken: "Ihr alle in diesem Raum seid Entertainer. Und ihr habt einen Job zu erledigen, das respektiere ich. Ich bin ein Wettkämpfer, also habe ich auch einen Job zu erledigen. Und so lebe ich auch und das habe ich definitiv auch mehrere Male vorher so klar gemacht. Es ist kein neues Zitat."

Der 24 Jahre alte Drittrundenpick meinte mit "Entertainern" Journalisten und Content Creator. NFL-Spieler hatte er demnach mit seiner Aussage nicht gemeint: "In erster Linie geht es mir um das Team und das Miteinander. Ich würde so einen Kommentar niemals bringen. Ich habe schon früher den Vergleich mal gebracht und das macht es so interessant".

Gabriel abschließend: "Ich erkläre es nochmal, für mich seid ihr alle die Entertainer. Ein Wettkämpfer ist jemand wie ich, zusammen mit meinen Mitspielern. Wir haben beide Jobs zu erledigen, das ist alles".

Die vergangenen Tage waren für Gabriel ohnehin ein Auf und Ab. Beim Browns-Debüt gelangen ihm 13 von 18 Pässen für 143 Yards. Aber eben auch zwei Turnover (eine Interception und ein Fumble).

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Cleveland Browns: Stefanski kündigt Entscheidung an

Auch wenn er nicht maßgeblich daran Schuld hatte, verschlechtert das wohl seine Chancen beim aktuell laufenden Quarterback-Casting. Verletzungsbedingt verpasste Shedeur Sanders die Partie gegen die Eagles.

Auf der Teamwebsite verkündete Head Coach Kevin Stefanski, dass er im Laufe der Woche den QB-Starter für die Saison benennen möchte. Insider gehen vom 40-jährigen Veteran Joe Flacco aus.

Stefanski weiter: "Ich möchte von all meinen Spielern, dass sie davon ausgehen, dass sie Starter sind. Egal, ob sie das am Ende dann wirklich sind oder nicht".

Vor seiner Entscheidung wolle er nochmals mit allen QBs Einzelgespräche suchen, so der Head Coach.

Mehr News und Videos
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 18.08.2025
  • 08:52 Uhr
Buffalo Bills v Kansas City Chiefs
News

NFL-Preseason 2025 heute live: Spiele, Termine, Übertragungen - alle Informationen

  • 18.08.2025
  • 08:52 Uhr
Caleb Williams
News

NFL Preseason Week 2: Alle Spiele und Highlights

  • 18.08.2025
  • 08:39 Uhr
Mahomes Broncos
News

AFC West im Check: Chiefs von starker Konkurrenz gejagt

  • 18.08.2025
  • 08:22 Uhr

NFL-Highlights: Williams brilliert - Bears überrennen Bills

  • Video
  • 05:47 Min
  • Ab 0
Houston Texans wide receiver John Metchie III (8) drops a. Pass under pressure from Tennessee Titans cornerback Daryl Worley (35) during the fourth quarter at NRG Stadium in Houston, Texas on Sunda...
News

Picks zurück: Kurioser Trade zwischen Eagles und Texans

  • 17.08.2025
  • 22:57 Uhr
Syndication: The Enquirer Cincinnati Bengals defensive end Trey Hendrickson (91) celebrates after sacking Pittsburgh Steelers quarterback Russell Wilson (3) in the first quarter of the NFL, America...
News

Bengals offen für Trade von Star-Verteidiger

  • 17.08.2025
  • 20:57 Uhr
imago images 1065220800
News

Wird Rookie-QB Dart Russell Wilson gefährlich?

  • 17.08.2025
  • 16:52 Uhr

NFL: Mega-Fan der Colts singt bei großer Halbzeit-Show

  • Video
  • 01:14 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA Kansas City Chiefs at Los Angeles Chargers Sep 29, 2024; Inglewood, California, USA; Kansas City Chiefs wide receiver Rashee Rice (4) leaves the field following t...
News

NFL plante wohl Mega-Strafe für Rashee Rice

  • 17.08.2025
  • 14:03 Uhr