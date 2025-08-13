NFL: Cleveland Browns droht Quarterback-Chaos - Shedeur Sanders fällt jetzt auch noch aus

Die Cleveland Browns haben aktuell sechs Quarterbacks unter Vertrag. Vier davon haben mit Verletzungen zu kämpfen - neuerdings auch Shedeur Sanders von Oliver Jensen, Shedeur Sanders war einer der großen Gewinner von Woche 1 der Preseason. Der prominente Rookie der Cleveland Browns, der beim NFL Draft 2025 überraschend in die 5. Runde fiel, war beim 30:10 gegen die Carolina Panthers der Starting-Quarterback. Er brachte 14 von 23 Pässen für 138 Yards an und warf zwei Touchdown-Pässe.

Im zweiten Preseason-Spiel am Samstag bei den Philadelphia Eagles sollte eigentlich Dillon Gabriel seine Chance als Starter bekommen. Der ehemalige Quarterback von Oregon ist zwar längst nicht so berühmt wie Sanders, wurde allerdings in der 3. Runde und somit deutlich früher ausgewählt. Das Problem ist nur: Gabriel hat mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen. Seine Einsatzfähigkeit ist sehr fraglich. Und auch Kenny Pickett, der als ehemaliger Starting-Quarterback der Pittsburgh Steelers schon einiges an Erfahrung mitbringt, hat Probleme mit dem Oberschenkel. Beide trainieren nur eingeschränkt.

Shedeur Sanders, Joe Flacco und Dillon Gabriel (v.l.n.r.) © UPI Photo

"Wenn man jung ist, im Quarterback-Raum diese Konkurrenz hat und nicht jeden Tag auf dem Platz stehen kann, ist das hart", weiß Head Coach Kevin Stefanski. Laut dem Trainer würde Shedeur Sanders gegen die Eagles erneut starten, sollten Gabriel und Pickett am Wochenende nicht einsatzfähig sein. Das Problem ist nur: Auch Sanders ist nicht fit. Als die Browns am Mittwoch ein gemeinsames Training mit den Eagles absolvierten, bekam Sanders nur sehr wenige Plays und wurde danach geschont. Die Erklärung dafür: Der Passgeber hatte sich direkt zu Beginn des Trainings beim Werfen eine Zerrung zugezogen. Laut NFL-Insider Adam Schefter ist ein Einsatz gegen die Eagles unwahrscheinlich. Dies ist nicht seine erste Blessur. Bereits zu Beginn des Trainingslagers litt Sanders unter Schmerzen am Arm.

