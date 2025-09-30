Die Cleveland Browns ziehen offenbar Konsequenzen aus desaströsen Vorstellungen der Offense: Das Team wechselt den Quarterback – ein Rookie darf sich beweisen.

von Andreas Reiners

Ein enttäuschender 1:3-Start sorgt bei den Cleveland Browns offenbar für Veränderungen. Und das auf der wichtigsten Position: Wie "CBS" berichtet, muss Routinier Joe Flacco auf die Bank.

Für ihn soll Rookie Dillon Gabriel offenbar sein NFL-Debüt feiern.

Und das in London, denn die Browns treffen am Sonntag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) in der englischen Hauptstadt auf die Minnesota Vikings. Gabriel ist laut dem Bericht der erste Quarterback, der sein Startdebüt außerhalb der USA gibt.

Zuletzt hatten die Browns in Week 4 ein 10:34 gegen die Detroit Lions kassiert. Die Pleite gegen die Lions ist weniger das Problem gewesen, sondern eine Offense, die in dieser Spielzeit völlig von der Rolle ist.