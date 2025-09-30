NFL
NFL - Cleveland Browns: Kehrtwende offenbar auf der Quarterback-Position - Rookie darf wohl ran
- Veröffentlicht: 30.09.2025
- 22:23 Uhr
- Andreas Reiners
Die Cleveland Browns ziehen offenbar Konsequenzen aus desaströsen Vorstellungen der Offense: Das Team wechselt den Quarterback – ein Rookie darf sich beweisen.
Ein enttäuschender 1:3-Start sorgt bei den Cleveland Browns offenbar für Veränderungen. Und das auf der wichtigsten Position: Wie "CBS" berichtet, muss Routinier Joe Flacco auf die Bank.
Für ihn soll Rookie Dillon Gabriel offenbar sein NFL-Debüt feiern.
Und das in London, denn die Browns treffen am Sonntag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) in der englischen Hauptstadt auf die Minnesota Vikings. Gabriel ist laut dem Bericht der erste Quarterback, der sein Startdebüt außerhalb der USA gibt.
Zuletzt hatten die Browns in Week 4 ein 10:34 gegen die Detroit Lions kassiert. Die Pleite gegen die Lions ist weniger das Problem gewesen, sondern eine Offense, die in dieser Spielzeit völlig von der Rolle ist.
Das Wichtigste in Kürze
Cleveland Browns: Desaströse Zahlen der Offense
In den vier Spielen gelangen bislang nie mehr als 17 Punkte. Flacco ist zudem unter den Quarterbacks Letzter im Passer Rating (60,3), bei der Completion Rate (58,1 Prozent) und bei Yards pro Versuch (5,1). Zudem warf der 40-Jährige bereits sechs Interceptions, nur ein Quarterback in der Liga hat mehr. Und nur die bislang sieglosen Tennessee Titans haben in dieser Saison weniger Punkte erzielt als die Browns.
Desaströse Zahlen. Die Folgen haben.
Denn Head Coach Kevin Stefanski hat nun offenbar genug gesehen und versucht es mit Rookie Gabriel, den die Browns vor der Saison in der dritten Draft-Runde ausgewählt haben und der offiziell der Backup von Flacco ist.
Gabriel hatte sich in der Vorbereitung in einem übervollen Quarterback-Raum - Kenny Pickett und Tyler Huntley sind bereits abgegeben worden, Deshaun Watson arbeitet an seinem Comeback - am Ende im Rookie-Duell mit Shedeur Sanders durchgesetzt, der bislang als Emergency Quarterback fungierte.
Was man aber dazu wissen muss: Eine mögliche Änderung haben die Browns noch nicht kommuniziert. Im inoffiziellen Depth Chart für das Spiel am Sonntag wird Flacco noch an erster Stelle geführt.