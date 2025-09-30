Anzeige
NFL - Dallas Cowboys: George Pickens wusste nicht, dass es Unentschieden gibt

  • Aktualisiert: 30.09.2025
  • 19:08 Uhr
  • Andreas Reiners

Geht nicht, gibt’s nicht in der NFL. Und so überrascht es dann nicht, dass ein Topstar der Liga von den Regeln überrascht wurde.

Andreas Reiners

Eigentlich ist es sehr unwahrscheinlich, dass NFL-Stars die Regeln des Spiels nicht kennen. Eigentlich sollte es sogar unmöglich sein. Doch es gibt sie, die Profis, die vom Spiel immer noch überrascht werden.

Wie George Pickens, der nicht wusste, dass es in der NFL Unentschieden gibt. Dementsprechend verblüfft war der Wide Receiver der Dallas Cowboys nach dem 40:40 nach Overtime gegen die Green Bay Packers.

"Ich war in meinem Leben noch nie Teil eines Unentschiedens. Ich wusste gar nicht, dass Football so funktioniert", sagte Pickens unmittelbar nach dem Spiel. "Ich dachte, wir würden einfach ein weiteres Quarter dranhängen und weiterspielen. Aber ein Unentschieden? Das ist das erste Mal, ja."

Was sich amüsant anhört, ist eigentlich ein No-Go. Denn die Tatsache, dass es in der Regular Season Unentschieden geben kann, sollten die Spieler zwingend wissen. Denn aus strategischen Gründen kann das entscheidend sein.

Dallas Cowboys: Pickens liefert

Trotz der mangelhaften Regelkenntnis lieferte Pickens am Sonntag ab, er kam auf acht Catches für 134 Yards und zwei Touchdowns.

"Er ist ein vorbildlicher Teamkollege. Er ist vorbildlich in seiner Vorbereitung auf die Arbeit", sagte Cowboys-Besitzer Jerry Jones Jones über Pickens. "Und die Ergebnisse davon konnte man am Sonntag auf dem Feld sehen."

