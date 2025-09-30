Anzeige
Highlights der NFL auf Joyn

NFL: Baltimore Ravens in Krise - Star-Quarterback Lamar Jackson fällt wohl länger aus als gedacht

  • Veröffentlicht: 30.09.2025
  • 20:21 Uhr
  • Julian Erbs

Die Saison der Baltimore Ravens steht bislang unter einem schlechten Stern: Drei Niederlagen aus den ersten vier Spielen, und nun fällt Star-Quarterback Lamar Jackson wohl auch noch aus.

Die Baltimore Ravens sind mit einer denkbar bitteren Shootout-Niederlage gegen die Buffalo Bills in die Saison gestartet.

In der Folgewoche gelang zwar einen überzeugenden Sieg gegen die Cleveland Browns, was Hoffnung auf einen Aufschwung machte. Doch danach kam es knüppelhart.

In Woche drei setzte es mit dem 30:38 gegen die Detroit Lions die nächste Ernüchterung, bevor die Kansas City Chiefs den Ravens in der vergangenen Woche eine Pleite verpassten und dabei auch noch mehrere Spieler verletzt ausschieden - darunter auch der wichtigste Spieler.

Zu den verletzten Spielern gehörte auch Superstar-Quarterback Lamar Jackson, der trotz der schwachen Baltimore-Defensive in dieser Spielzeit bis dato souverän ablieferte: 869 Passing Yards, 166 Rushing Yards, dazu 11 Touchdowns bei nur einer Interception – fast schon wieder auf MVP-Niveau.

Anzeige
Anzeige

Lamar Jackson fehlt "voraussichtlich" zwei bis drei Wochen

Jackson musste im dritten Viertel der 20:37-Niederlage gegen die Chiefs nach einem Sack von Defensive End George Karlaftis verletzt vom Feld. Der zweimalige MVP kehrte nicht mehr zurück und verbrachte den Rest des Spiels auf der Bank, wo er mehrfach sein verletztes rechtes Bein dehnte.

Und die Prognose über die Schwere der Verletzung ist offenbar sehr ernüchternd.

Wie die "Baltimore Sun" berichtet, soll Jackson mit einer Oberschenkelverletzung "voraussichtlich" das kommende Spiel der Ravens gegen die Houston Texans verpassen. Und damit nicht genug. Insgesamt sei damit zu rechnen, dass er zwei bis drei Wochen ausfallen könnte.

Es ist also gut möglich, dass der 28-Jährige nicht nur gegen die Texans, sondern auch gegen die L.A. Rams ausfällt. In Woche 7 haben die Ravens dann ihre Bye Week.

Sollte Jackson wie befürchtet ausfallen, würde Backup Cooper Rush die Starter-Rolle vorläufig übernehmen.

Auch interessant: NFL: Statement-Performances und "Tabula rasa" notwendig! Die Gewinner und Verlierer des 4. Spieltags

Anzeige
Mehr News und Videos
imago images 1067111765
News

Kurios: Cowboys-Star wusste nicht, dass es Unentschieden gibt

  • 30.09.2025
  • 19:08 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Carolina Panthers at New England Patriots Sep 28, 2025; Foxborough, Massachusetts, USA; New England Patriots quarterback Drake Maye (10) calls a play against the ...
News

Patriots: Die Suche nach dem Brady-Erben ist beendet

  • 30.09.2025
  • 18:53 Uhr
imago images 1067111337
News

Tabula rasa notwendig! Gewinner und Verlierer aus Week 4

  • 30.09.2025
  • 17:03 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 30.09.2025
  • 16:07 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 30.09.2025
  • 15:52 Uhr

NFL: Nächster Chiefs-Star verlobt - so romantisch war der Antrag

  • Video
  • 01:12 Min
  • Ab 0
imago images 1067088305
News

Deutsche in Week 4: Amon-Ra auf die 1, Johnson verletzt

  • 30.09.2025
  • 14:23 Uhr

Super Bowl Halftime-Show löst Empörung aus: "Schlimmste Entscheidung"

  • Video
  • 01:52 Min
  • Ab 0
2238013836
News

Rookie Jaxson Dart sprengt NFL-Trikotverkäufe

  • 30.09.2025
  • 13:12 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New York Jets at Miami Dolphins Sep 29, 2025; Miami Gardens, Florida, USA; Miami Dolphins wide receiver Tyreek Hill (10) reacts after being placed on a medical ca...
News

Horrorverletzung von Hill überschattet Dolphins-Sieg

  • 30.09.2025
  • 11:52 Uhr