"ESPN"-Analyst Kendrick Perkins sorgt mit einer verblüffenden Einschätzung zu Shedeur Sanders von den Cleveland Browns für Aufsehen.

Quarterback Shedeur Sanders durfte zuletzt in der NFL für die Cleveland Browns beim 24:10-Sieg gegen die Las Vegas Raiders erstmals als Starter ran.

Mit 209 Passing Yards und einem Touchdown-Pass überzeugte Sanders - vor allem wohl "ESPN"-Analyst Kendrick Perkins. Zudem wurde er der erste Quarterback der Browns seit 1995, der mit der Franchise bei seinem Debüt als Starter gewinnen konnte.

Der frühere NBA-Champion Perkins äußerte daraufhin einen durchaus verblüffenden Vergleich von Sanders mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama.

"Shedeur Sanders ist der mächtigste schwarze Mann seit 2009", behauptete der 41-jährige Perkins im Podcast "LGND TLK", "wisst ihr, was 2009 passiert ist? Damals wurde Präsident Obama ins Amt gewählt. Er ist der mächtigste schwarze Mann seit 2009".